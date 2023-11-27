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BC科技：政府挺持牌業界發展 加快審批產品

標籤：經濟

【明報專訊】JPEX事件引起軒然大波，雖然引起餘震，但是持牌的虛擬資產平台商認為，事件反而有助持牌商爭取新產品審批速度更快。

有金融科技解決方案商指出，若將來進一步建構和銀行結合的代幣化平台，借助銀行在市民心目中的信譽，會更有利虛擬資產業界發展。

在港持牌的虛擬資產平台公司OSL所屬的BC科技（0863），其集團首席財務總監胡振邦接受本報查詢時表示，政府一向支持持牌的虛擬資產業界發展，監管亦向來嚴格。在JPEX事件發生後，反而見到當局審批產品時的速度較前為快。他更說：「非合規平台在JPEX事件之後，會受到嚴格監控，該等平台在惟恐觸犯法例下，過往在港鐵站鋪天蓋地大肆宣傳的情况將不許再出現。」

四方精創：銀行拓託管錢包空間大

金融科技解決方案商四方精創香港首席數碼總監及金融科技創新總監陳耀文則表示，公司在虛擬資產領域主要協助代幣化，並做到與銀行系統結合，令銀行加速適用相關技術。

他相信，由於市民普遍對銀行具備高度信心，若然銀行涉足虛擬資產領域，加上證監會參與審批及令虛擬資產業界合規運作，最終利便市民經受監管平台參與虛擬資產買賣，並經銀行正常出金、入金，相信最終有助香港發展好虛擬資產市場。他更看到，銀行未來在開發可供代幣化的虛擬資產置入託管錢包方面，有甚大發展空間。