大新VIP客投資總值 首10月按年升44%

鍾情結構性存款產品

陳維堅指出，目前該行VIP銀行服務客戶中，高資產值客戶的投資資產總值平均約為2000萬元，以本地客為主，預期高資產值客戶群的增長率可高於整體VIP客戶群；至於該行整體VIP客戶的資產今年亦見增長，截至今年10月底止VIP客戶的AUM按年升44%，參與除股票外投資活動的VIP銀行服務客戶人數按年上升近四成，主要投資於較定期存款高息的結構性存款產品，僅今年第3季VIP銀行服務客戶的結構性存款交易量按年錄得兩倍以上升幅，而隨着市場預期美國加息周期即將見頂，近月也觀察到有部分VIP銀行服務客戶稍為增加於股票方面的投資。

陳維堅續稱，近年環球市場波動，不少客戶的投資取態趨向更審慎及穩健，但對財富管理需求有增無減，有見及此該行持續加強財富管理服務，最近升級了中區分行VIP銀行服務專用區內設施，其他分行亦將陸續進行升級，並計劃於明年在VIP銀行服務客戶經理及前線銀保專員方面各增聘兩成人手，同時將不斷優化數碼銀行平台，目前該行近八成VIP銀行服務客戶有使用銀行手機應用程式。