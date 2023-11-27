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袁國守：考CFP還是CFA？

【明報專訊】不時有年輕同事問筆者關於CFP及CFA專業認證的事，有意提升個人財經知識/專業資格當然好，但前提是：「你想向哪方面發展？」籠統來說，若然較喜歡「對人」，善於言談，有意加入銀行或保險公司擔任理財顧問，考CFP較合適；相反，熱中數據分析及撰寫報告，決志成為分析師或基金經理，手握CFA資格，對入行及晉升無往而不利。

裝備自己是投資的一種，金融從業員尤其明白這點，因此多年來CFP和CFA吸引不少人報考。雖然晉身金融業不一定要考取CFP及CFA，但打算在業內「長久戰」，考獲這兩個專業認證肯定有助仕途。

先說CFP，全名為Certified Financial Planner，即註冊財務策劃師，香港財務策劃師學會稱，此認證為世界級專業認證，取得CFP資格認證後，代表符合了嚴謹的認證要求，包括技能、專業操守及財務策劃實踐三大領域，可在其他自稱「財務策劃師」的從業員中脫穎而出。

喜歡交談 擬任理財顧問可考CFP

顧名思義，財務策劃師的主要工作，是為客戶制定合適的理財計劃或方案，即「以人為本」，所以說，若有意成為CFP，前提是喜歡與人交談、善於聆聽。在金融界可說眾所周知，CFP考試難度比CFA低，根據香港財務策劃師學會公布的數據，今年6月在香港及澳門舉行的CFP資格認證考試，「基礎階段」合格率為59.72%；「高級階段卷一」的合格率為45.83%；「高級階段卷二」的合格率為34.21%，而三項考試中，約88.78%的考生從事銀行、保險及獨立理財顧問行業。

基金經理分析師多擁CFA資格

至於CFA，全名為Chartered Financial Analyst，即特許金融分析師，其認證分為三級證書，內容廣泛艱深，全球考生平均每級考試的學習時間超過300小時，要成功「過三關」絕非易事。不過，成為CFA後，「身價」馬上提升，因CFA是全球公認的金融領域專業認證，考獲人數全球只約16.7萬，筆者過往接觸的跨國公司基金經理、策略師及分析師，不少都是CFA，可見要躋身名牌資產管理公司、投資銀行或證券行，CFA會是其一「入場券」。

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[袁國守 投資心戰室]