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陳正犖：歐元逼近超買區域

【明報專訊】歐元區11月綜合採購經理指數PMI回升至47.1，仍低於50的盛衰分界線，連續6個月處於收縮區域，不過收縮幅度小於預期。德國商業活動連續5個月收縮，但跌幅同樣放緩，製造業和服務業收縮幅度低於前幾個月。

另一方面，歐洲央行官員維持鷹派立場，歐洲央行10月議息記錄顯示委員贊成必要時進一步加息。數據及相關論調，緩解對歐元區經濟狀况及歐洲央行需提前減息的憂慮，似乎對歐元有正面作用。不過投資者需留意，歐元從月初低位1.05反彈至近日的1.09，不足1個月累升逾4%，從技術走勢分析，歐元已徘徊超買區域附近，或在1.1010有阻力，如要進一步追逐近期歐元升勢，或要格外警惕。

另一方面，澳元兌美元、紐元兌美元上周向上。澳洲儲備銀行行長布洛克強調澳洲通脹由需求驅動，通脹或需兩年才能降至3%，央行明年降息的可能性仍低。央行會議紀錄甚至暗示可能需要進一步收緊貨幣政策。

澳元或挑戰0.665水平

澳元過去幾個交易日暫時受制於200天移動平均線0.6584的阻力位，如果突破，或挑戰0.665水平。新西蘭第三季度零售銷售按季無增長，已經好過市場預期的收縮，不過紐元兌美元回調風險較高，阻力位或處於0.6090，近期支持位可留意0.5965。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]