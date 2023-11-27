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溫傑：業績能見度高 越秀交通穩中求勝

【明報專訊】現時選股首重盈利能見度高，其中一個方法是從過去數年的疫情受累股當中入手，例如是公路股，本周會介紹攻守兼備的越秀交通基建（1052）

疫情前，公路股因為業績結構相對簡單，主要收入為路費，加上現金流強、息率高，因此受投資者青睞；惟疫情時業務受影響（經濟活動減慢及部分路線曾免收費），拖累業績令派息減少，股價自然受壓。現時雖然經濟動力仍待進一步增長，但生活復常下，公路股再次值得大家留意。

越秀交通基建主要股東為廣州越秀集團，隸屬於廣州市人民政府國有資產監督管理委員會管理的國有企業，反映其背景雄厚。截至今年6月，越秀交通投資及經營的收費公路、橋樑及碼頭項目合共17個；集團控股的應佔權益收費里程約477.7公里，聯營及合營公司的應佔權益收費里程88.8公里。

為提升營運，公司落實多項措施，包括持續開展「導航引流、景點聯動、路牌完善、道路保暢、品牌宣傳」等營銷，結合新媒體推廣，加大引車上路力度，提升路費收入；加大力度推進高速公司服務區，沿線附屬土地及設施、廣告牌等資源盤活利用，拓展其他收入；開發利用道路附屬資產資源，推進光伏發電、服務區充電樁設置等項目落地；精準打擊偷逃費行為，確保路費應收盡收。

業績方面，公司上半年收入19.35億元人民幣，按年升19.8%，毛利率亦升1個百分點至56.6%，股東應佔盈利升44.6%至4.27億元人民幣。公司會每月公布未經審計營運資料，主要包括旗下項目日均收費車流量及路費收入，協助投資者分析及判斷其最新營運情况。

根據9月份公告，期內大部分項目車流量及路費收入按年計均持續反彈，當中主要受兩項因素推動：首先是宏觀經濟恢復及人員出行增長，第二是去年9月基數偏低。而針對9月，公告亦提出部分周期因素，例如9月29日至10月6日為中秋節與國慶，其間高速公路免收小客車通行費；此外，廣東省內項目還受到9月初颱風「蘇拉」及「海葵」造成的不利影響。由此可見，公司透明度甚高，按年計業績有一定保證。

部分投資者或覺得公路股雖然穩定，但略欠增長空間，可是實情或並非如此，原因是公司可以透過收購新項目或改建現有項目，以增加營運規模、收入及派息。以廣州北二環高速為例，由於其車流量已大致飽和（實際車流量已超出設計通行能力），因此公司提出擴建計劃，預期將有效提升廣州北二環高速的資產品質，延長剩餘特許經營年限，以及擴大公司的公路資產規模等好處。集團業務穩定、透明度高，一方面息率吸引，亦有透過新收購擴充業務的憧憬，是穩中求勝之選。大家可把握每次股價回調時分注儲貨，作港股組合其中一隻中長線核心之選。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]