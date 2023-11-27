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袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完

【明報專訊】港股上周焦點落在內房板塊，因好消息接二連三，先傳出內地正起草涉50間房企的「白名單」，隨後又傳來金融監管部門將允許銀行向房企提供無抵押的流動貸款，加上人民幣匯率走強，刺激內房股抽升，個股曾單日飈升兩至五成。

然而，畢竟只是「消息」，最終有幾多銀行願意放貸仍是未知之數，市場普遍認為，即使中央出招救內房，實施風險高，有分析更以「打嗎啡」來形容潛在出台措施。事實上，內房股彈一兩日後即跟隨大市回吐，可見資金相當「明智」，只是炒消息，而非博內房轉勢，在盈利前景未明朗前，僅宜短炒。

外圍方面，劇力萬鈞的「OpenAI兵變」事件，成為全周熱話，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）被「炒魷」後不足5天便復職，雖然人事變動風波告一段落，但不少分析擔心，衝突緣因該公司內部爭論AI發展的安全性，或威脅人類生存。不過，就AI研發，暫未見有科企願意停下來，因此食正AI熱潮的晶片股料續有上升空間，剛公布季績的行業龍頭Nvidia（美：NVDA），整固完成後有望續展升浪。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]