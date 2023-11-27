袁國守：內房股僅宜短炒 Nvidia升浪未完

然而，畢竟只是「消息」，最終有幾多銀行願意放貸仍是未知之數，市場普遍認為，即使中央出招救內房，實施風險高，有分析更以「打嗎啡」來形容潛在出台措施。事實上，內房股彈一兩日後即跟隨大市回吐，可見資金相當「明智」，只是炒消息，而非博內房轉勢，在盈利前景未明朗前，僅宜短炒。

外圍方面，劇力萬鈞的「OpenAI兵變」事件，成為全周熱話，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）被「炒魷」後不足5天便復職，雖然人事變動風波告一段落，但不少分析擔心，衝突緣因該公司內部爭論AI發展的安全性，或威脅人類生存。不過，就AI研發，暫未見有科企願意停下來，因此食正AI熱潮的晶片股料續有上升空間，剛公布季績的行業龍頭Nvidia（美：NVDA），整固完成後有望續展升浪。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]