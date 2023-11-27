廖偉強：成交穩步增 樓市復元可期

近期很多市民都喜歡討論在北上消費有多好，更言之鑿鑿說現在港人已變成主要在內地消費，並指港人往內地的人數遠比內地人來港為多。其實，當大家翻查一下數據，就會發現根本多年來慣常的現象，就是北上的人比南下的人數為多，並非在疫情後才出現了重大轉向，只是今天香港經濟環境太差，令大家有這樣的錯覺；再加上內地確實不斷進步中，而香港的節奏則好像停滯不前。

香港復元需要時間，尤其新冠疫情後市民報復式外遊，零售消費需要守多一段時間。相信隨着時間推移，香港復元步伐亦會加快。筆者觀察到近期核心遊客區銅鑼灣，已開始重現人山人海場面，內地人來港興趣也開始增加，再加上已有數萬外來人才到港，相信香港經濟復元亦加快實現。

至於樓市也是一樣，很多人或認為「減辣」力度不夠；但筆者認為今次「減辣」仍有一定威力，只是和經濟復元一樣，市場需要時間消化及適應。其實，近期不少買家都是以往受各項辣稅影響的一群，特別是受惠於「先免後徵」的外來人才，更加成為了近期的主流，這正是「減辣」效應開始浮現。新盤成交量逐漸增加，相信有助提升市場信心，從而令整體成交量也跟隨上升，樓價亦可止跌回穩。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]