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馬泰陽：樓市冬日回暖 冀漸入佳境

標籤：馬泰陽

【明報專訊】即將踏入12月，市面上開始充斥着節日氣氛，從傳統的聖誕節到農曆新年這段期間，許多市民計劃趁長假期外出度假，亦有不少人會準備過節，因此有些準買家會選擇在節日過後才出動睇樓置業。因此，這段期間通常是樓市的淡季。然而，今年的樓市卻出現了回暖的迹象。

上月《施政報告》為樓市減辣，至今已1個月，由於市場需時消化，反應略為滯後，因此減辣效果近日才逐步反映。據本行前線分行所錄得數字顯示，11月13日至11月19日，全港20大主要屋苑二手買賣錄39宗成交， 較11月6日至11月12日35宗增加11.4%，創31周新高。

此外，在今年度餘下日子，筆者相信樓市仍以一手作為主導。究其原因，過去發展商推盤步伐緩慢，目前有大量積壓新盤貨尾；加上年底時發展商亦需要為銷售目標「追數」，因此會推出不同優惠甚至減價吸客。近日天水圍新盤YOHO WEST，首批折實入場費不到300萬元，平均實呎10,888元，為新盤市場過去6年半以來的最低價，搶盡市場焦點。

然而，是次減辣後的反應沒有如預期般強烈，其中一個主因為聯儲局仍有加息可能，而本港息口仍存在不確定性，因此削弱買家入市意欲；此外，由於地緣政治因素，外圍環境不穩定，過去在某程度上依賴「北水」投資，而今次政府即使對外來合資格人士來港置業採取「先免後徵」政策，暫未重現昔日內地人來買樓盛况。

筆者認為，雖然本港物業成交量尚未見顯著回升，不過隨着市場氣氛慢慢回暖，準買家適應了新措施，加上外地專才陸續來港，長遠將增加住屋需求，相信待美國息口有明確方向後，本港樓市將重回正常軌道。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]