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新世界插6.4%見20年新低 系內沽壓大

標籤：經濟

【明報專訊】新世界發展（0017）於17日完成向周大福企業出售新創建（0659）持股，並向截至上周五（11月24日）前名列股東名冊的所有股東派特別股息每股1.59元。缺乏好消息支持的新世界發展股價昨開市即現散水，股價曾低見12.12元，收市仍跌6.373%，報12.34元，見20年新低，成最弱藍籌。同系的新創建亦跌7.38%，報7.4元，新世界百貨（0825）則跌5.95%，報0.395元。

美銀：失新創建收入 住宅展望弱

高利息環境，令藍籌地產股中負債最重的新世界發展成眾矢之的。雖然今次出售新創建持股，成功套現218億元，並預計令其淨資產負債比率由47%降至42%。不過，美銀證券上周四發表報告指出，基於估值及派息風險，將新世界發展評級由「中性」降至「跑輸大市」，目標價由17元削至12元，削減幅度多達29.4%。

負債惹憂慮 恐進一步減派息

該行指出，美國息率或見頂，以及出售新創建股權套現，認為新世界發展基本因素已見底，短期流動性狀况已改善。但公司失去新創建收入及本港住宅市况展望疲弱，盈利復蘇仍然不平坦。

該行又表示，新世界發展的負債問題最值得憂慮，加上資本化率存在風險，料對股價造成壓力，預期公司未來可能進一步減派息是正確做法，但將令股價受壓。公司可選擇維持較高息率，但將意味在高息環境下加槓桿。

美銀估計，出售新創建股權將使新世界發展淨負債率由截至6月底的49%降至45%，連同永續債計算則由81%降至72%。

該行認為公司2024財年33億元淨租務收入不足以應付估算的57億元融資成本，扣除新創建股權出售套現，年度實際自由現金流料為負60億元。但控股公司現金將足夠支付短期債務成本，見不到有短期流動性風險。