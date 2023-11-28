4新股同日招股 券商推零孖展息

此次4隻新股成為新推出新股電子結算平台FINI的首批使用者，多家券商包括富途、信誠、輝立及耀才（1428）等都先以「零孖展息」推廣，吸引投資者抽新股。

國鴻氫能入場費10783元

內地第二大生產氫燃料電池及系統解決方案提供商國鴻氫能科技昨日起至11月30日招股，計劃發行7952萬股，一成於香港公開發售，招股價為21.35元，集資最多17億元，每手500股，一手入場費10,782.66元，預計將於12月5日掛牌。

同時，內地主要生豬及黃羽雞養殖商四川德康農牧食品昨日起至12月1日招股，計劃發行2691.2萬股，一成在港公開發售，招股價介乎30.35至36.95元，集資最多9.94億元，每手100股，一手入場費約3732.27元，預計將於12月6日掛牌。

德康農牧籌10億 升輝集1.7億

內地清潔及維護服務供應商升輝清潔昨日起至11月30日招股，計劃發行4.1億股，一成於香港公開發售，招股價為0.32至0.4元，集資最多1.66億元，每手7500股，一手入場費3030.25元，預計將於12月5日掛牌。康業信貸旗下的貸款平台K Cash集團上周五已公布發售詳情，集資最多2.45億元。

4新股成首批使用FINI平台認購及結算新股，由於新系統並不要求銀行、券商認購金額過戶，券商理論上毋須為客戶孖展認購向銀行拆借資金。富途、輝立及信誠等活躍散戶行先後公布，向認購新股客戶提供孖展零息優惠；耀才行政總裁許繹彬回覆本報查詢時亦表示，客戶認購新股孖展也免息，手續費低至零。