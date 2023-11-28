內地工業利潤升幅急收窄至2.7%

首10個月合計，企業利潤逾6.1萬億元人民幣，按年跌7.8%，跌幅較首9個月收窄1.2個百分點。當中，國企利潤跌9.9%，股份制企業利潤跌7%，外商和港澳台商投資企業跌10.2%，私營企業跌1.9%。

按行業分類，隨着下游需求復蘇，原材料行業產品價格整體回升，10月利潤按年增長近23%。受惠促進內需政策，消費品製造業10月利潤按年升2.2%，連續3個月有增長。

期內企業營業收入逾107.7萬億元人民幣，按年增長0.3%，較首9個月持平有改善。單計10月，收入按年升近2.5%，增速較9月加快1.3個百分點，亦是連續第4個月回升。利潤率6.19%，按年升0.01個百分點，連續4個月按年改善。

國統局工業司統計師于衛寧形容，宏觀政策效果持續顯現，企業收入加快回升，反映效益持續改善，未來要發揮金融促進科技創新、先進製造業和中小微企的作用，盡力擴大內需。

人行金監局等推25招助民企

人民銀行、國家金融監管總局等8個部門亦聯合發出通知，推出25項金融支持措施，協助民營企業發展壯大，包括制訂金融機構在民企的年度服務目標，逐步提升民企貸款佔比，投資更多在民企債券，支持上市融資和併購重組等，不盲目抽貸、停貸等。

《經濟學人》智庫相信，企業利潤連續3個月向好，反映最壞時間已過，製造業亦受惠全球電子產品周期初步見底復蘇，但單月表現轉弱，可能與能源價格近期回升有關，意味仍然很受投入成本左右，警告明年電動車、鋰電池和太陽能電池，都可能因為產能過剩而轉弱。投資銀行高盛就關注，不同行業利潤表現分化仍然明顯，代表復蘇不均衡。