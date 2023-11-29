美團上季經調整純利升62%勝預期 受惠核心業務增長 新業務虧損收窄

明報記者 蕭嘉聰

美團股價績前受壓，昨日收市跌5.2%至103元，績後ADR盤前跌近3%。集團上季核心本地商業分部收入576.91億元，按年增24.5%，經營溢利亦增長8.3%至101億元，餐飲外賣經營溢利的穩健增長被到店、酒店及旅遊業務經營溢利按年下跌而抵消。

餐飲單日訂單量最高7800萬張

美團第三季的即時配送總訂單量達62億筆，按年升23%，當中餐飲外賣最高單日訂單量突破7800萬單，創歷史新高；美團閃購訂單量、商家規模及用戶規模均顯著提升，最高單日訂單量亦突破1300萬單。此外，新業務分部上季收入187.76億元，按年上升15.3%；經營虧損亦有所收窄至51.12億元。

美團行政總裁王興表示，消費者現時消費更謹慎，傾向性價比高的選擇，因此集團已增加更多低價位和高品質的選擇。他預計，第四季外送訂單量將與今年首3季表現相若，影響因素包括宏觀經濟表現，尤其是職場場景；今年10月、11月天氣溫暖，無助訂單增長；以及與去年同期比較，消費者回歸線下消費，亦影響外送訂單量增長。

他預期，第四季餐飲外賣收入按年增長將略低過上季，主要受去年同期疫情高基數所影響；美團閃購的收入增長將會相若。他又稱，由於去年第四季的需求強勁，毋須營銷及補貼開支，不過現時的消費環境下，集團將加大營銷投入以刺激需求，亦會影響外賣收入表現。

美團閃購訂單值仍健康成長

王興強調，集團已增加供應及改善營運以提高效率，相信有助於優質用戶的消費頻次，以及滿足大眾市場消費者的需求。雖然美團閃購去年同期基數較高，但近日訂單值仍呈現健康成長。

截至今年9月底止，集團期末共持有現金及現金等價物價值251.5億元。被問及會否考慮回購，王興表示，考慮現時美國息率，集團應確保在海外有足夠現金，加上新業務仍處於投資階段，亦在探索海外機會，相信將資源投入業務有助更好抓住市場機會。他又稱，集團目前股價是被低估，董事會早前已授權進行最多10億美元回購計劃，將根據現金狀况評估，亦會繼續考慮業務投資機會。