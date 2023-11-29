大家樂中期收入創上市以來最高

CEO：下半年度難有加價空間

期內毛利率按年增加3.3個百分點至12.1%（見表），為2019年財年以來最高。羅德承表示，疫情後營運環境愈趨穩定，有助銷售表現，但相對疫情前的毛利率仍有差距，且目前晚市生意較疫情前仍有雙位數跌幅，主要受制於較低消費意欲的舊住宅區。

他續稱，集團在暑假推出高餐價產品，並有所加價，但下半年財年整體經濟環境尚未樂觀，難再有加價空間，故着手於餐單設計以維持毛利率。另外，集團期內利潤率大約4%，羅德承稱，集團今年度利潤率目標升至中單位數，冀未來一至兩年回復至疫情前的高單位數，但坦言明年仍是「艱難的一年」。

至於近期港人北上消費熱潮，他指出，自10月起，銷售較暑假8月至9月稍為受壓，尤其晚市及周末時段，當中休閒餐飲的影響最明顯，不過隨學校開學，機構飲食業務有所改善，抵消部分受影響業務。

他估計，該消費模式對本港聖誕假期的零售餐飲市場仍有壓力，因此將推出更多性價比高的方法吸引客人，並提供優惠予會員，以確保旺季有一定銷售量。

速食餐飲業務收益佔期內總收入59.4%，其中大家樂快餐及一粥麵同店銷售分別增長5%及8%。羅德承表示，高峰時段多作管理，如增加人手、手機程式預先訂餐等方式來提升效率，在非高峰時段則減少投放。他又指集團未來在港不會積極開拓休閒餐飲業務，僅集中現有基礎上擴大生意，故主要開店為速食餐飲方面，但仍會保持審慎。

相反，他稱內地市場於財年第二季較第一季有明顯改善，且由疫前不足100間店舖增加至超過160間店，認為內地盈利基礎較疫前扎實，但留意到顧客消費審慎，故集團調整餐單設計以確保人流，並日後開新店時傾向在同一商圈內增加數間店舖，如大店附近或開中型店舖。