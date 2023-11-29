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匯豐投資管理：美聯儲明年次季始減息

標籤：經濟

【明報專訊】匯豐投資管理認為，明年環球經濟及投資市場面對「利率問題」，因自美國聯儲局去年3月加息以來，環球流動資金大幅收緊，雖成功壓抑通脹，但可能為經濟增長帶來衝擊，料明年第二季美聯儲將開始減息，全年減息幅度將超過市場預期。

市場預期美國經濟有望「軟着陸」，但匯豐投資管理首席環球投資策略師Joseph Little指出，西方經濟面臨衰退風險上升，加上亞洲部分地區經濟增長面臨挑戰，所以目前應採取防守性投資策略。該行預期，聯儲局將於明年第二季首次減息，全年減息幅度料超過市場預期，並估計至明年底或2025年初，美國通脹可能會回落至2%。

料明年內房不會大幅好轉

環顧亞洲市場，該行較看好印度和日本，因印度已從疫情中強勁復蘇，雖然印度股市估值較高，但相比5年歷史平均水平依然合理，其中房地產行業負擔能力有所改善。至於日本，Little稱，隨着經濟增長及國內通脹持續，料日本央行將在明年中旬商討結束負利率措施，這將令日本股票及日圓等資產重新吸引國際投資者。

中國方面，匯豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱表示，儘管預期明年內地房地產市場不會大幅好轉，但加大政策力度將有助房地產投資；中國市場短期內或繼續波動，但MSCI中國指數1年預測市盈率現為9.4倍，顯示現水位已大致反映經濟增長憂慮及地緣政治前景。

看好印度債券 享高收益率

此外，該行看好個別固定收益領域，並以「債券回歸」來形容，匯豐投資管理亞洲投資專員主管Geoffrey Lunt認為，隨着中國房地產融資危機負面影響消退，現在是重新審視亞洲信貸市場的好時機，偏好印度當地債券，因享有高收益率。

他指出，截至今年8月底，以5年累積回報計算，印度債券跑贏新興市場及環球債券，其中印度政府債券累升27%，期內新興市場政府債券升11%，而10年期印度投資級別債券孳息率有7厘以上，高於其他國家主權債券。