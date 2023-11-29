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歐舒丹中期純利大減45% 不派息

標籤：經濟

【明報專訊】歐舒丹（0973）公布截至9月底止上半財年業績，期內主要受惠於Sol de Janeiro及L'OCCITANE en Provence強勁增長，尤其是內地市場，銷售淨額按年升19%至10.72億歐元，但營銷開支大增，拖累純利大減45%至3403.3萬歐元，不派中期息。

內地三線城市將開15至20新店

歐舒丹副主席兼行政總裁Andre Hoffmann表示，內地近月消費信心疲弱，加上宏觀經濟具挑戰性，不過長線而言仍看好內地美妝市場有很大機遇，未來數年將於內地每年開設15至20間新店，主要位於三線城市，亦有機會進入未開設實體店的四線城市。

他指出，今年雙十一銷售亦是很大挑戰，折扣力度十分大，集團銷售按年下跌7%，電商渠道包括阿里巴巴（9988）旗下天貓及京東（9618）均錄下跌，反映整體高端美妝市場有所下滑。香港方面，他認為消費者習慣有所改變，但仍然相信香港市場表現，現時經濟已有所復蘇，至於消費能否重回疫情前就有待觀察。

集團上半財年營銷開支按年大升47.8%至2.37億歐元，佔銷售淨額增加4.4個百分點至22.2%，亦拖累經營溢利率降至7.2%。Andre Hoffmann表示，推廣開支主要用於長期品牌建設及活動導向，包括在戰略性市場加大投入，亦帶動集團在內地取得非常強勁的業績。他相信，下半年會繼續加大投入，其他市場如日本亦取得良好表現，料未來數年營銷投資水平將高於以往水平，希望通過減少分銷費用和整體管理費用，以抵消營銷開支升幅。

歐舒丹控股股東9月宣布終止全面收購要約，Andre Hoffmann稱，據其所知控股股東目前無計劃重啟私有化，集團將聚焦業績表現及執行發展策略。