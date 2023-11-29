moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人行：內房風險外溢至金融體系有限 稱已採不少措施 漸發揮作用

【明報專訊】內地房地產市場今年持續疲弱，外界關注房地產債務問題，會否影響金融穩定。不過，人民銀行行長潘功勝昨日表示，為防止房地產風險外溢至金融體系，當局採取不少措施，已漸漸發揮作用。另房地產貸款當中有八成是按揭貸款，過去長期放款相當審慎，因此相關不良貸款率現時只有0.52%，認為房地產外溢至金融體系的風險相當有限。

明報記者 歐陽偉昉

潘功勝出席金管局-國際結算銀行高級別會議，回應房地產相關金融風險時，他表示現有房地產相關貸款餘額為53萬億元（人民幣，下同），相等於總貸款額的23%，按揭貨款以外，其餘兩成貸款為房地產開發商貸款，不良貸款率現時是2.7%。他指內房經過30年迅速發展，目前經歷修正，雖然長期有利經濟發展轉型，不過當局短期內需要防止風險外溢至金融體系，幫助轉型過程順利。

去年下半年，內地開始推出多項政策支持房地產市場，潘功勝表示，相關措施漸漸見效，內地樓市有向好迹象，正邁向新均衡狀態。他又引用標普報告，指房市氣氛、銷售合約數目和樓價開始正常化，市場已接近底部。展望未來，他指內地都市化仍在進行，改善居住環境的相關需求仍相當巨大，市場健康穩定發展有基礎的穩固。

房地產市場放緩，拖累近兩年內地經濟的增長，潘功勝表示傳統增長模式過度依賴基建和房地產投資，雖然短期能有高增速，但也會損害增長可持續性，因此正將增長模式轉型。現時內地GDP規模達120萬億元人民幣，也難以如過去每年以8%至10%速度增長。

料全年增長5%目標順利達成

潘功勝認為內地有創新能力強、市場廣闊、基建完善、產業鏈完整等優勢，加上過去支持經濟政策效應逐步顯現，目前內地經濟整體回升趨勢更為明顯，預計全年能順利達成5%的增長目標，明年及以後經濟將保持健康、可持續的增長。

內房疲弱，同時影響地方政府收入，城投企業債務償付亦是市場關注焦點。潘功勝指出，計及表外負債，內地整體政府債務佔GDP的78%，低於發達國家的109%和G20國家的94%水平。潘又指出，大部分城投債是由經濟較佳的東部和中部省份發行，償債沒有問題。雖然經濟較落後西部和東北省份，城投債償付確有困難，不過當局已採取措施處理。