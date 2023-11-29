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英倫銀行：預期英通脹至2025年才達標

【明報專訊】成熟經濟體央行為應對通脹高企，自去年起快速加息，英倫銀行基準利率由2021年底的0.1厘加至現時的5.25厘，副行長Dave Ramsden昨來港出席金管局-國際結算銀行高級別會議時表示，英國通脹較預期有黏性，目前他們預期英國通脹明年底降至3%，較一年前預期的2%為高，估計至2025年底才會回落至2%的目標，意味未來一段時間利率將保持在限制性水平。

澳洲央行：觀察會否出現二次通脹

Dave Ramsden稱，英國通脹在去年10月已於11.1%見頂，今年4月處於10%以上，不過因為能源價格大幅下降，令通脹在10月降至4.6%。扣除能源和食物，英國10月核心通脹降至5.7%，他指過去通脹因為能源和食品價格上升，現時更多是本土因素，主要由勞工短缺同時市場需求高企，第三季工資增長達7%，將10月服務業通脹維持在6.6%。他相信目前利率已在限制性水平，未來英國經濟仍會面對增長放緩、通脹高企，失業率或有所上升。

澳洲央行亦在去年5月以來，將基準利率由0.1厘加息至4.35厘，出席同一場合的澳洲央行行長Michele Bullock表示，當地通脹較預期具黏性，市場需求略強於預期，令通脹保持上升壓力。當局希望確保通脹降至目標區間，但同時不會導致失業率高升，對經濟造成太大壓力，需要小心處理。當局亦在觀察會否出現二次通脹，因為市場需求充足，企業發現他們能夠通過加價轉嫁成本，令服務通脹較難降低。