moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

商湯遭灰熊狙擊 質疑公司誇大收入

【明報專訊】本港「AI第一股」商湯（0020）昨遭沽空機構Grizzly Research LLC（灰熊研究） 狙擊，質疑公司通過財務操縱，經高度可疑的收入循環方式，人為地誇大收入；公司與中國政府聯繫深厚，導致了無利可圖的合同及藉裁員遏制虧損等。沽空狙擊令商湯股價一度急瀉一成，公司中午發通告反駁後跌幅減半至不足半成。

商湯昨午發公告回應，指報告並無依據，且包含無根據的推測及誤導性結論和詮釋，亦缺乏對商湯業務模式、財務報告結構的基本理解及對其公開信息的全面解讀，公司保留採取適當行動保護公司及股東的一切權利。商湯昨曾急跌9.7%，低見1.3元，全日收跌4.86%，報1.37元。

股價曾挫一成 商湯：報告無依據

今次狙擊商湯的灰熊研究近年一再度狙擊中概股，包括今年9月及3月分別曾針對美股拼多多（美 ：PDD）及中通快遞（美：ZTO），以及去年6月底曾狙擊蔚來（9866），惟股價均未見激烈反應。今次灰熊研究報告長達27頁，當中引用了兩宗法庭案件，指稱商湯直接或通過中間公司向客戶提供資金，這些資金又用於從商湯科技購買可能從未交付的商品，藉此誇大收入。

報告又再引用財經媒體Capital Watch首席執行官朱江的質疑，指商湯投資於第三方公司，以換取等額的收入，而沒有實際交付產品。Capital Watch早在去年3月已針對商湯發表題為《AI神話爆破九問商湯科技》的做空報告。

該研究又認為，因競爭激烈，商湯的核心面部識別業務已變得無利可圖。儘管商湯已試圖通過裁員來遏制虧損，但其現金消耗仍將有增無減，且有大量及不斷增長的應收帳款。

報告指聰明錢正爭先恐後退出

報告又稱，商湯的內部人士正向公眾出售其持股，聰明錢正在爭先恐後地退出。翻查記錄，商湯自2021年12月掛牌後，作為商湯上市前投資者、第二大股東軟銀（SoftBank）在上市禁售期滿後，於2022年7月隨即將當時市值逾百億元、近14.21%股權存入中央證券登記（CCASS），其後不時減持套現。軟銀每股成本價約2.29元，若按昨日商湯收市價1.37元計，帳面每股已蝕超過四成。截至11月6日軟銀仍持有約11.99%股權或31.138億股。