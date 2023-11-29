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外媒：德勤畢馬威籲美高管訪港勿用工作手機

標籤：經濟

【明報專訊】英國《金融時報》引述消息稱，有大型會計師行和顧問公司要求，員工到香港期間使用其他手機，因擔心工作資料外泄。例如「四大」會計師行之中，德勤和畢馬威呼籲，美國管理層訪港時，不要用日常工作的手機；麥肯錫部分顧問訪港時，會用另一部手機。即使沒有參與敏感項目，相關做法亦適用，有些高層覺得不方便因而不想來港。3家公司都拒絕回應報道。

其餘兩家「四大」，羅兵咸永道表明沒有此安排；安永拒絕回應，但有管理層稱，不覺得有類似政策。上述報道指部分顧問公司已實施相關政策一年以上，但影響近期才開始明顯，由於香港早前因應疫情嚴格限制出入境，令較少管理層能訪港，現時相關限制已取消。

據報部分航天和半導體公司，多年前開始已因應安全考慮，要求員工到內地工作時，須帶另一部手機和電腦，《港區國安法》2020年起實施後，更多行業將相同做法延伸至香港，雖然不會明言原因，但報道引述，是有企業管理層關注，客戶資料有可能外泄，或遭到黑客攻擊；有「四大」在英國的顧問形容，業界整體因而趨向保守。有網絡安全公司建議客戶，評估香港的風險時應與內地看齊。

月初行政長官李家超，在國際金融領袖投資峰會致辭時強調，香港是自由開放經濟體，奉行「一國兩制」，與世界多地制度都有共通點，增加了獨特優勢。峰會吸引約300位環球大型企業高層參與，包括投資銀行高盛、花旗和摩根士丹利的行政總裁等。