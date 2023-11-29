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OPEC+會議前傳不會擴大減產 國際油價向下

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）本周會議恐再遇障礙。路透社引述知情人士稱，油組領袖沙特阿拉伯要求其他成員國減少產量配額，以提振油價，但部分成員國不願配合。消息稱，OPEC+關於石油產量的談判陷入困難，或不會按沙特要求進一步擴大減產，而是延續現有配額政策，且產量會議也有可能進一步延期。受消息影響，布蘭特期油價格昨一度跌穿每桶80美元。此前由於消息指油組可望擴大減產，刺激布油價格曾升穿每桶81美元。紐約期油價格昨曾跌穿每桶75美元，午夜前在每桶75美元水平徘徊。

美匯指數午夜前跌穿103 金價再升

此次會議已由上周日（26日）延至本周四（30日），據稱這是由於部分非洲產油國不滿配額分配，儘管消息人士其後表示，油組在配額問題上更接近達成妥協。油組消息人士稱，油組成員國將於香港時間周四下午6時舉行網上會議，商討油組內部事務。隨後在香港時間晚上9時，OPEC+將舉行顧問小組會議，然後再舉行OPEC+部長級會議，以決定石油產量政策。沙特自願將每日產量額外減少100萬桶的措施，以及俄羅斯將每日出口量減少30萬桶的措施，將在今年底屆滿。

投資者押注美聯儲利率見頂，美匯指數午夜前跌穿103，在3個月低位徘徊。現貨金升至每盎司2027美元，觸及半年高位。美國10年期國債孳息率昨晚跌穿4.4厘。美股三大指數此前連升4周後，周一輕微下滑，昨早段繼續輕微向下。

（綜合報道）

[國際金融]