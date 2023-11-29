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《華爾街日報》：Shein秘密申美上市

【明報專訊】《華爾街日報》引述知情人士稱，快時尚網上零售商Shein已秘密申請在美國上市，有可能成為2021年滴滴出行以680億美元估值在美國上市以來，估值最高的中國背景企業在美IPO。消息稱，Shein的IPO可能在2024年進行，高盛、摩根大通和摩根士丹利已獲聘為此次IPO的主承銷商，暫未確定IPO規模。

未定IPO規模 5月估值5148億

Shein於2012年在中國創立，目前總部設在新加坡，以銷售價格僅數美元的時尚服飾顛覆服裝行業，成為全球最大時尚品牌之一。在今年5月一輪融資，其估值約660億美元（約5148億港元），並可能在此次IPO爭取更高估值。彭博社早前指Shein的估值目標為900億美元。

美國證交會（SEC）允許企業在IPO前一段時間內，對其上市文件保密，並在上市前幾周才公布這些文件，包括財務細節。據《華爾街日報》報道，Shein的產品銷往150多國家，但不包括中國，其去年收入為230億美元，淨利潤為8億美元。今年首3季實現了創紀錄的收入和利潤，而美國是其最大市場。該公司目前積極發展第三方賣家平台，與亞馬遜（美：AMZN）和拼多多（美：PDD）的跨境電商Temu等競爭。

不過受高利率等影響，過去兩年美國的IPO市場不景氣，IPO數量大減。今年規模最大的IPO是晶片設計公司安謀（美：ARM），9月上市時的估值約550億美元。投行人士預計，明年將有更多公司赴美上市。

（綜合報道）

[國際金融]