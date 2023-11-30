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科網股拖累 恒指失守17000關 曾挫近500點逼年內低位 成交1300億兩周高

標籤：經濟

【明報專訊】美團（3690）對本季業績指引令市場失望，加上以廉價貨品招徠的內地電商平台拼多多（美：PDD）業績亮麗，反令投資者擔心消費情緒偏弱、市場競爭加劇。受科網股等拖累，港股在期指結算日以大成交明顯下跌，恒指失守17,000點關口，逼近年內低位。

恒生指數昨日高開4點，但已是全日高位，其後愈跌愈深，曾低見16,881點，尾市稍為回順，收市報16,993點，見1個月低位，全日跌360點，並連續第4個交易日下跌，是兩周以來最長跌市。大市成交明顯增至1301.6億元，是兩周以來最多。

美團連跌4日 見逾3年低位

恒生科技指數連跌兩日，失守4000點關口，收市跌2.2%，報3910點；幾乎全部成分股都向下，表現最差為美團，股價連跌第4日，昨急瀉逾12%，逼近90元，見超過3年低位，「紅底股」不再，高踞成交榜首，達192億元以上，沽空金額逾元20.8億元，較上日多逾12倍。阿里巴巴（9988）創辦人馬雲發文敦促阿里要從根本改革，阿里股價4連跌，昨跌逾2.2%，見一年低位。京東（9618）亦跌逾1.5%，旗下京東健康（6618）更跌逾7.1%，是表現第二差藍籌。

內地與本港地產股亦有沽壓，新世界發展（0017）和恒隆地產（0101）均跌逾4%，當中恒隆曾失守100天線。恒大物業（6666）向大股東中國恒大（3333）追收款項，恒大急挫10.4%；龍湖（0960）跌5%。

分析：恒指再跌空間不大

內地投資者「北水」南下的港股通，以及外資進入內地股市的滬深股通，都出現資金流走，但港股通淨流出減少至近8.2億元，集中在追蹤恒指的盈富基金（2800），淨賣出超過29億元，追蹤科指的ETF南方恒生科技（3033）亦錄得逾5.8億元淨流出。「北水」更可能趁低吸納美團，淨流入近28.8億元，是淨買入最多的港股。至於滬深股通，就錄得淨流出50.8億元。

紅蟻資本投資總監李澤銘認為，內地經濟未見明顯起色，電商等內需相關股下滑，而且早前利好內房的傳聞未成真，都影響投資氣氛，但由於債息回落、美元轉弱，人民幣等亞洲貨幣偏強，短期毋須對後市過分悲觀，估計恒指繼續徘徊17,000至18,000點，雖然或試穿今年低位16,800點水平，但再跌空間不大。

明報記者