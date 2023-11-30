多家大行降目標價 美團挫逾一成

大摩削目標價33%

指消費情緒復蘇遜預期

大摩將美團目標價由原先180元大削33%至120元，投資評級由「增持」降至「與大市同步」，指對美團的看法轉為謹慎，主要原因是消費情緒復蘇較預期慢，對其核心本地商業收入復蘇帶來不確定性。

該行又稱，美團仍然受宏觀經濟疲弱影響，料外賣業務第四季訂單量增長24%，不過平均訂單金額（AOV）及補貼的負面影響，第四季美團外賣業務的單位經濟（unit economics）將按年下跌。

大摩將明年及2025年外賣訂單量預測下調至16%及14%，料至2025年的外賣業務經營溢利達300億元人民幣水平。此外，該行料美團第四季新業務收入按年增長9%，預期業務將於2026年才能扭虧為盈。

高盛指出，雖然美團上季業績大致合乎預期，但對今季的盈利前景看法偏弱，預期美團今季的餐飲外賣訂單量按年將增加24%，單位經濟則由1元人民幣下調至0.8元人民幣。

該行將美團今年至2025年收入預測下調1%至5%，營業利潤亦下調9%至14%；目標價由205元下調至176元，維持「買入」評級。主要基於該行調整食品配送增長預測，以及新項目收入增長或虧損將會放慢等因素。

高盛看淡今季盈利前景

該行又指，美團股價過去幾個月已因為市場憂慮外賣訂單增長下跌等因素而向下，料第四季到店、酒店以及旅遊利潤率將有所下降。不過美團2023年至2025年核心商業總收入的複合增長率（CAGR）料為20%，仍是增長最快之一的科技巨企。