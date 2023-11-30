馬雲籲阿里展開根本變革

拼多多日前公布第三季業績盈利大增近五成後，股價大升18%至2021年6月以來最高水平，市值高達1.44萬億元，逼近阿里的1.5萬多億元，隨時成為中國市值最高的電商平台。據報有阿里員工在內部網上留言，「那個看不起的砍一刀，快成老大哥了」、「從未感覺用天貓、京東比用拼多多就顯得高端了」，期後馬雲以「合伙人」身分發文回應，雖然發文內容不多，但已經令員工感到震驚。

拼多多市值逼近阿里

然而，馬雲的發文無助阿里股價，阿里昨曾跌最多3.3%，收市報72.7元，跌2.2%，創2022年11月28日後收市新低，美股盤前再跌，與拼多多市值的差距進一步收窄。事實年初至今兩家公司「分道揚鑣」，拼多多剛創兩年半高位；阿里則見一年新低。

對於員工的感慨，馬雲反請大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法，「我相信今天的阿里人大家都在看都在聽。我更堅信阿里會變，阿里會改。所有偉大的公司都誕生在冬天裏。AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。」馬雲又不忘稱讚對手，「要祝賀pdd（拼多多）過去幾年的決策，執行和努力。誰都牛x過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重。」他又鼓勵阿里人回到當初的使命和願景。

指AI電商剛起步 是機會也是挑戰

自2020年阿里經歷螞蟻集團上市煞停以來，馬雲基本上未有參與公司的日常營運，但面對集團內部和外部的多項挑戰，阿里員工士氣難免受影響，作為阿里創辦人，馬雲也要「激勵」一下員工。

事實上，除了經濟復蘇弱於預期及其電商一哥的地位被拼多多等新興競爭挑戰，阿里內部重組更加挫折重重，3月底經歷集團成立24年來最大規模的一場組織變革，將集團一拆六，並計劃陸續分拆上市，但月初阿里雲宣布擱置上市及暫緩盒馬上市，連已申請上市的菜鳥至今仍「無聲無氣」。