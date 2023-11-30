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南方東英首隻沙特ETF掛牌

標籤：經濟

【明報專訊】南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）（82830）昨日掛牌上市，是亞太首個追蹤沙特阿拉伯股票市場的交易所買賣產品，也是全球規模最大的沙特ETF。財政司長陳茂波出席上市儀式時表示，是次發行讓投資者知道香港決心建立新渠道連繫沙特及中東，强調今次只是合作的開始，期望未來繼續促進兩地資本流動和金融聯繫，雙方亦會在其他領域加强合作。該ETF昨開市價每單位77.3元，最高達77.8元，收報77.56元，升0.83%，成交1920萬元。

陳茂波：冀促進兩地資本流動

出席同一場合的港交所（0388）行政總裁歐冠昇指沙特阿拉伯的投資機遇龐大，港交所願意協助市場，將沙特、中國和更廣泛的亞洲地區機遇聯繫。他又指今年曾造訪沙特阿拉伯4次，留意到當地正銳意推動經濟轉型，部分計劃正在落實。

另外，沙特阿拉伯主權財富公共基金公告投資基金（PIF）副理事長Turqi A. AI-Nowaiser表示，這隻ETF上市標誌着PIF的重要時刻，並指香港是世界上最發達的金融生態系統之一，相信香港對全球金融業很重要，希望藉着推出ETF將香港與沙特聯繫起來。

南方東英沙特阿拉伯ETF追蹤富時沙特阿拉伯指數，為投資者提供追蹤沙特交易所上市的50多家領先大中型公司表現的機會。該ETF覆蓋沙特金融、基礎材料、能源和電信等行業，其中主要以金融及能源公司為主，分別佔12.67%及9.88%。富時沙特阿拉伯指數在過去3年取得45.3%的回報。