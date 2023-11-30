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促進股市流動小組倡吸中東企業來港上市

標籤：經濟

【明報專訊】正當首家追蹤沙特阿拉伯股市的ETF昨日於本港掛牌，《金融時報》同日報道，香港促進股票市場流動性專責小組建議，香港應重點關注中東和東南亞的公司及投資者，推動當地企業來港上市，以提高本港市場流動性，而不是只依賴內地市場。

報道指出，面對內房危機及中美關係緊張，歐美投資者需求減少，內地公司來港上市愈來愈少。政府在8月底成立13人專責小組，全面檢視影響本港市場流動性的主要因素。報道引述兩名專責小組成員指出，小組上個月向政府提交報告，建議加強對東南亞、中東發行人和投資者的宣傳力度。並引述專責小組主席唐家成指出，小組建議向更廣泛海外發行人，包括中東和東南亞等，推廣它們來港上市。

小組成員又稱，美國和歐洲投資者非常重要，本港不應忘記他們，但需要採取多管齊下策略。內地資本市場業務仍是香港的「麵包和牛油」，但本港還需要多元化的投資者基礎和發行人作為依靠，至少應開始從這些角度思考，而不是只依賴內地市場。

投資者基礎應多元化 不依賴內地

港交所（0388）回應報道時表示，一直致力加強本港市場吸引力，正進行大量工作，擴大及深化與其他交易所及持份者的伙伴關係。事實上，港交所近年加強與中東合作關係，除了昨日有亞太區首隻沙特阿拉伯ETF上市外，今年9月，港交所將沙特交易所納入其認可證券交易所名單，容許在沙特交易所主板市場上市的公司，在香港申請第二上市。港交所今年2月亦與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，探討在多個領域展開合作，包括互掛上市的安排。特首李家超今年2月率團出訪中東，曾表示鼓勵沙特阿拉伯國營油企沙持阿美來港上市。