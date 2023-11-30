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大快活上半財年少賺15%

【明報專訊】大快活（0052）公布截至今年9月底止上半財年業績，期內純利按年倒退15.2%至3631.7萬元；不過撇除政府資助的溢利實質按年大升逾16倍至3530萬元。

中期息大減39%至11港仙

大快活上半財年毛利按年升6.8%至1.5億元，毛利率亦擴濶0.2個百分點至9.4%。集團期內每股基本盈利為28.03仙，擬派中期息11港仙，按年減少38.9%，中午公布業績後股價急挫，最低見9.74元，收市仍跌11.4%，報9.76元。

截至9月底止，集團在香港共經營144間大快活快餐店，較3月底減少4間；特色餐廳維持10間。集團指出，香港市場仍處於復蘇階段，尤其是餐飲及零售業，已推出「限時優惠」等產品推動業務增長。

大快活表示，自疫情以來特色餐廳已受香港用餐趨勢改變所影響，隨着外出用餐顯著減少，為主要經營晚市的餐廳帶來挑戰，正密切關注市場趨勢，同時致力控制成本。

內地方面，集團指業務主要集中於大灣區城市，其整體經濟表現放緩且消費減少。雖然宏觀環境不理想，大灣區店舖期內仍表現良好，實現雙位數同店銷售增長，並於具潛力的地區開設了2間新店，至9月底共經營24間店舖。

大灣區店舖同店銷售增雙位數

集團表示，香港餐飲及零售市場將逐步改善，正採取審慎的態度，逐步提升及加強業務，料下半年將有穩健表現，亦會繼續吸引年輕客群。內地方面，集團對前景感到樂觀，由於大灣區目前經濟環境較疲弱，中等收入消費者追求物有所值的用餐體驗，大快活的產品種類正好配合當地的經濟狀况，未來數月將繼續在大灣區尋找合適地點開設分店。