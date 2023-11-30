和記電訊暑假漫遊業務回復疫前逾八成

今年內完成9條港鐵線網絡擴容

網絡擴容方面，和電料於今年內完成全部9條港鐵線的網絡擴容工程，其中包括65個港鐵車站，目前已完成其中46個站的優化工程。集團指從已完成工程的數據顯示，港鐵整體數據流量平均升近15%，用戶平均數據速度升約三成。

5G方面，和電技術團隊亦於西環、西貢、鴨脷洲、赤柱及鶴咀，透過升級流動通訊硬件設備，於700兆赫頻上完成網絡升級，大幅提升海上的5G覆蓋，其數據上下載速度，分別較網絡升級前升5.5倍和1.6倍；至於5G漫遊服務方面，和電目前於全球覆蓋逾105個國家及地區，合共有201個網絡。

「漫遊全網通」 港人熱點提供服務

另外，和電宣布推出「漫遊全網通」，於內地、日本、韓國、泰國及澳洲等港人旅遊熱點提供漫遊服務，客戶可憑其原有電話卡，接通當地所有主要網絡。以韓國為例，用戶可於「漫遊全網通」內使用韓國三大電訊商（SK、KT以及LG），系統將會自動為用戶切換至訊號最佳網絡。古星輝表示，會留意港人外遊需求，盼於聖誕節及新年假期等旅遊高峰期間，陸續將其「漫遊全網通」服務範圍，擴展至其他港人旅遊熱門地方，如台灣、新加坡及馬來西亞。