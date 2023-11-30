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摩通降港今年經濟增長預測至3.3%

【明報專訊】摩根大通發表最新經濟報告，預期香港今年全年經濟增長為3.3%，較上月預測的3.5%略降，惟高於政府本月更新預測的3.2%，單計第四季預期按季增長1.8%，較第三季的0.1%加快。隨着通關動力消退，摩通預期未來本港經濟會回到新冠疫情前的增長趨勢，明年增長料有3%。

料港明年經濟增長3%

美國去年起加息，抽高港元拆息拖累本港資產市場表現，摩通料至明年下半年美國開始減息，港元拆息及後跟隨下跌，港匯在明年下半年會回到7.8以上，本港樓價則料在未來6個月下跌5%至10%，與上月預測相同。

本港第三季私人消費開支，經季節調整按季跌0.8%，摩通指內地訪港旅客少於預期，加上港人外遊快速增長，拖累本地消費。內地來港訪客恢復速度在8月以後放緩，今年第三季內地訪客數字恢復到疫前的66.2%，但在10月降回58%。展望未來，摩通料隨着內地居民收入跟隨GDP增長，內地訪客恢復速度雖然較慢但仍會繼續，惟港人外遊趨勢在短期內不太可能逆轉。

外需疲弱拖累今年本港淨出口，摩通指本港外貿以轉口為主，預計未來內地商品出口數量下跌，但價格下跌的影響將會消退，以美元計價的出口額料有低單位數字增長，有利香港外貿活動。不過，全球供應鏈轉移或繼續對本港商品貿易產生壓力，預計今年全年商品和服務淨出口會拖累本港GDP增長2.9個百分點，至明年會收窄至拖累0.2個百分點。