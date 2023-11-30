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嗶哩嗶哩上季經調整淨虧損收窄51%

【明報專訊】嗶哩嗶哩（9626）公布第三季業績，期內淨營業額總額為58億元（人民幣，下同），按年持平；經調整淨虧損按年收窄51%至8.64億元，淨虧損按年收窄22%至13億元。該集團股價昨日在公布季績前受壓，收市報101元，跌3.2%；績後美股（美：BILI）盤前曾跌逾4.4%。

日均活躍用戶按年增加14%

集團上季增值服務按年升17%至26億元；廣告收入升21%至16億元；移動遊戲收入按年減少33%至9.92億元；IP衍生品及其他按年減少23%至5.8億元。嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，第三季的用戶數量及活躍度均實現出色的增長，日均活躍用戶（DAU）按年增加14%至1.028億，日均使用時長亦升至100分鐘創歷史新高。

他又稱，集團目標仍是「增毛利、減虧損、保增長」，現時用戶增長已開始帶動商業增長，創作者取得更多收入後亦會加大投入，形成正循環，相信集團用戶規模有很大潛力帶動廣告表現。

集團預期，由於移動遊戲收入低於預期，料全年淨營業總額至225億至235億元預期範圍的低端。陳睿指出，今年遊戲行業新用戶紅利減退，進入「存量競爭」階段，今年大部分新遊戲業績都不及預期，相信是因為大多在三年前開始項目，當時只需考慮將產品做好，未有考慮項目定位。

陳睿認為，遊戲用戶活躍度仍然非常高，B站觀看遊戲視頻的用戶時間愈來愈長，新遊戲需要具有其特色，以吸引用戶。