嗶哩嗶哩上季經調整淨虧損收窄51%

日均活躍用戶按年增加14%

集團上季增值服務按年升17%至26億元；廣告收入升21%至16億元；移動遊戲收入按年減少33%至9.92億元；IP衍生品及其他按年減少23%至5.8億元。嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，第三季的用戶數量及活躍度均實現出色的增長，日均活躍用戶（DAU）按年增加14%至1.028億，日均使用時長亦升至100分鐘創歷史新高。

他又稱，集團目標仍是「增毛利、減虧損、保增長」，現時用戶增長已開始帶動商業增長，創作者取得更多收入後亦會加大投入，形成正循環，相信集團用戶規模有很大潛力帶動廣告表現。

集團預期，由於移動遊戲收入低於預期，料全年淨營業總額至225億至235億元預期範圍的低端。陳睿指出，今年遊戲行業新用戶紅利減退，進入「存量競爭」階段，今年大部分新遊戲業績都不及預期，相信是因為大多在三年前開始項目，當時只需考慮將產品做好，未有考慮項目定位。

陳睿認為，遊戲用戶活躍度仍然非常高，B站觀看遊戲視頻的用戶時間愈來愈長，新遊戲需要具有其特色，以吸引用戶。