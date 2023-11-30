科技園連續七年協辦「樂齡科技博覽暨高峰會」 43間園區公司展示七大類樂齡創新科技

科技園公司已連續七年協辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，今年以「樂齡創科與智慧安老」為主題的展館匯聚43間園區公司，展示七大類別的樂齡科技創新方案，涵蓋健康篩查、生物體徵監測、復康及認知護理、跌倒風險管理及防遊走裝置、服務營運支援、健康生活科技，以及感官輔助，展館總面積達500平方米，為2017年舉辦首屆「樂齡科技博覽暨高峰會」以來，歷年最大規模。「InnoHK創新香港研發平台」今年更首度參與「樂齡科技博覽暨高峰會」，有3所來自Health@InnoHK平台、4所來自AIR@InnoHK平台的研發中心，一同於科技園公司展館旁邊的「InnoHK展區」內展示開創性的樂齡科技解決方案。

大數據及人工智能助長者防跌

在成功個案分享環節，園區公司代表步固有限公司（步固）業務發展副總裁李敏生作台上分享，講解如何利用自家研發的跌倒風險管理方案，協助香港紅十字會提升服務效能。據衞生署公布的數據，香港65歲及以上在社區居住的長者當中，每年大約每3至4人便有1人跌倒；其中約75%會受傷，包括頭部創傷及骨折。步固的智能防跌系統Aspire，能夠利用繫在腰間（人體質量中心點）的微型加速傳感器，並透過步固創新的AI 算法分析人體三維動作數據來評估平衡力及跌倒風險指數。長者只要戴上儀器並於「90秒」左右完成3套簡單動作，包括開眼及閉眼原地站立30秒、步行約6-10米距離，以及在椅子上坐低和起身5次，數據便會自動分析，即時產生報告，以高、中、低3個等級及1-10客觀數字評分說明用戶的跌倒風險。

步固由香港浸會大學張大健教授於2016年成立，直至2019年才逐步達至成熟商品化，是因為追求業界標準。「醫療級數的專業儀器也能為不同人士進行類似評估，不過儀器體積較大且價值上百萬元，並非所有機構或社區可配備，不能惠及個別長者。我們希望只需簡單透過一個傳感器，利用人工智能及大數據，能夠快速準確對比測試者和正常人的動態數據，從而得知兩者日常動作上的差異。為了讓準確度達到專業儀器水平，我們參考大量研究文獻，不斷進行測試，訓練了人工智能超過30,000組數據，務求通過醫療設備驗證的『黃金標準』，前前後後花了3年時間才完成。」

即使技術方案已達至業界標準，在應用層面還是要諮詢治療師及社福機構。香港紅十字會一級職業治療師黎嘉銘這幾年來就與步固合作無間，「紅十字會一直意識到長者跌倒的風險，但卻欠缺有效的評估及篩查方法，因此很高興遇上步固的創新方案。過往要評估長者是否有跌倒風險，需要依靠治療師的經驗及觀察，但未必每位長者也能明白講解內容。步固採用圖表及數字詳細地顯示測試結果，長者較易明白，方便治療師進行溝通及跟進相關情況。」

互相溝通改良方案

不過在試用初期，黎嘉銘卻遇上操作方面的問題，「醫護人手較為緊張，進行前線測試的大部分為非專業人員；而步固的傳感器需要繫在人體質量的中心點，才會有準確的測量結果，因此對於大部分非專業人員來說，配戴裝置時還是略有難度。」幾經溝通之下，步固團隊決定在程式中加入更豐富的聲音及影像導航，提示醫護人員如何繫上傳感器，並配有語音指示，教導長者進行不同動作，情況最終得以改善。「在3個月內，我們招募了91位志願長者，從中分辨出78位跌倒風險屬於中度及高度的長者，方便日後跟進。」

近年社福機構普遍認為，樂齡科技是有效應對本地人口老化的方法，「可是在尋求科技方案時，社福機構卻經常欠缺有效渠道，科技園公司正正擔任中間人的角色，了解不同社福機構的需要，再從園區公司中找來合適方案，大大縮短整個採購樂齡科技方案的流程。我們並沒有特別規定採用外國還是本地方案，但過往經驗告訴我們，本地初創能夠迅速根據我們的需求來優化方案，跟步固的合作正是好例子，相信這是推動社福機構支持本地科研發展的最大誘因。」李敏生也認為，科技園公司對步固的支援很到位：「除了提供大量配對機會，也在公司於不同發展階段時，提供合適的測試平台及市場資源，令我們可以專注於研究及開發。」基於原有技術，步固今年也成功推出新產品，迎合政府「居家安老」主張，包括「長者在家防跌訓練」及機構版「遙距治療數據系統」。

資料由科技園提供