港生活成本全球第五貴 星洲蘇黎世居首

經濟學人警示全球通脹風險

近5年EIU統計中，香港的生活成本排名一直處於全球前五位，其中以2019年最高，位列全球第二。本次為11年來新加坡第9次位居全球生活成本榜首，昂貴的「擁車證」及服裝、雜貨和酒類的高價是新加坡生活成本高企的關鍵因素。蘇黎世從去年的第6位躍升至與新加坡並列第一位，則是由於瑞士法郎兌美元的強勢，以及食品雜貨、家庭用品和娛樂產品價格昂貴。去年與新加坡排名並列第一的紐約今年與瑞士日內瓦並列第3位。

EIU報告分析稱，以當地貨幣計算，全球200多種常用商品和服務的價格按年上漲7.4%。此數據雖然低於去年創下近20年紀錄的8.1%漲幅，但仍顯著高於2017至2021年的平均升幅，引證儘管通脹放緩，但全球生活成本危機尚未結束。

展望2024年，EIU稱隨着加息滯後效應開始影響經濟活動及消費者需求，預計通脹在2024年繼續放緩，但仍然存在上行風險。如果以色列與哈馬斯戰事進一步升級，可能會推高能源價格，而厄爾尼諾現象超乎預期的影響將使食品價格進一步上升。此外，明年不同地區間物價差異亦可能擴大。