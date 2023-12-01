moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港生活成本全球第五貴 星洲蘇黎世居首

標籤：經濟

【明報專訊】經濟學人智庫（EIU）發布2023年《全球生活成本調查》。在全球主要國際城市中，香港排名較去年下降一位，位列全球第五（見表），新加坡及蘇黎世高踞生活成本榜首。報告更警示未來全球生活成本危機及通脹上行風險不容忽視。

經濟學人警示全球通脹風險

近5年EIU統計中，香港的生活成本排名一直處於全球前五位，其中以2019年最高，位列全球第二。本次為11年來新加坡第9次位居全球生活成本榜首，昂貴的「擁車證」及服裝、雜貨和酒類的高價是新加坡生活成本高企的關鍵因素。蘇黎世從去年的第6位躍升至與新加坡並列第一位，則是由於瑞士法郎兌美元的強勢，以及食品雜貨、家庭用品和娛樂產品價格昂貴。去年與新加坡排名並列第一的紐約今年與瑞士日內瓦並列第3位。

EIU報告分析稱，以當地貨幣計算，全球200多種常用商品和服務的價格按年上漲7.4%。此數據雖然低於去年創下近20年紀錄的8.1%漲幅，但仍顯著高於2017至2021年的平均升幅，引證儘管通脹放緩，但全球生活成本危機尚未結束。

展望2024年，EIU稱隨着加息滯後效應開始影響經濟活動及消費者需求，預計通脹在2024年繼續放緩，但仍然存在上行風險。如果以色列與哈馬斯戰事進一步升級，可能會推高能源價格，而厄爾尼諾現象超乎預期的影響將使食品價格進一步上升。此外，明年不同地區間物價差異亦可能擴大。