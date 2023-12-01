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極氪疑因市况弱煞停美上市

標籤：新股

【明報專訊】吉利汽車（0175）旗下電動車品牌極氪（Zeekr）上月初向紐約交易所遞交上市申請文件，但路透社旗下IFR昨引述匿名人士消息稱，由於市場情緒疲軟，極氪已暫停美國IPO計劃。

極氪是近兩年首家宣布在美國上市的較大型中國企業，公司11月10日確認，已經提交在紐交所IPO上市的申請文件，並期望上市可於未來數月成事，及後於13日開始預先行銷交易，但不足三周後傳出叫停上市，據報公司將繼續監測市况以決定何時恢復IPO計劃。

本地新股方面，從事產銷燕窩產品的燕之屋（1497）昨日開始招股，最高集資3.5億元，一手入場費4444.4元，公開發售招股期至下周四截止，預期於12月12日掛牌，中金公司及廣發融資為聯席保薦人。曾涉「毒血燕」事件的燕之屋，2021年底先後分別於港、滬兩地申請上市，至去年4月中證監對燕之屋的招股書發出長達24頁的反饋意見、提出57條問題，涉及燕窩的營養價值、食品安全、營銷及關聯交易等各方面，及後燕之屋於同年9月撤回IPO申請；再至今年6月重新來港遞表申請上市，終獲通過。

富景中國招股 入場費2586元

至於富景中國（2497）則為山東省最大盆裁菜農產品生產商，集資最高1.4億元，每手2000股，一手入場費2585.8元，下周二截止招股，預期將於12月8日掛牌，均富融資為獨家保薦人。

另外，3家新股昨日公開發售截止認購，根據最新市場數據，升輝清潔（2521）、KCash（2483）分別錄得11.6倍、10.6倍超額；集資額最大的國鴻氫能（9663）暫未足額，只有57%認購；另外，將於今午截止公開發售認購的德康農牧（2419）暫時仍未足額，只獲64%認購。

[新股]