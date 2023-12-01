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新申請按揭宗數減39% 逾7年半新低

【明報專訊】利率高企拖累本港樓市交投淡靜，金管局公布今年10月新申請貸款個案為5359宗，按月減少39%，見逾7年半新低。10月新批出貸款宗數，按月下跌2.2%至5016宗，金額亦按月下跌2.2%至249.44億元。政府在10月底《施政報告》放寬樓市辣招，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近期發展商開始加快推盤，看好樓市交投及按揭數字有望止跌回穩。

拖欠比率0.07% 按月持平

10月新批出的按揭貸款當中，涉及二手交易貸款按月跌13.6%至80億元，轉按貸款按月跌13.2%至113億元，不過一手交易貸款按月明顯增加75.4%至56億元。截至10月底，未償還按揭貸款總額按月增0.1%，至1.86萬億元。按揭貸款質素維持穩健，當月拖欠比率為0.07%，與上個月相同，經重組貸款比率亦維持接近零水平，10月按揭撇帳額也維持在零水平。

金管局同日公布10月貨幣統計數字，利率高企亦減少貸款需求，截至10月底的銀行貸款總額按月下跌0.5%至10.24萬億元，首10個月累跌3.1%。10月港幣廣義貨幣供應量（M2）按年上升3.3%，M1貨幣供應按年下跌15.4%，部分反映投資相關活動。

存款方面，10月銀行存款總額沒明顯改變，港元存款按月跌0.4%，外幣存款升0.4%，首10月整體存款按年升2.3%，港元存款則升1.2%。港元貸存比率由9月底的86.3%，下跌至10月底的86.1%。本港人民幣資金池按月上升3.3%，截至10月底為9840億元人民幣，10月跨境貿易結算人民幣匯款總額，則按月下跌2.38%至9786億元人民幣。