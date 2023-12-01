港10月零售升5.6% 今年最弱 業界憂北上消費 對聖誕生意審慎

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，今年10月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升2.7%，亦低於市場預期。今年首10個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升17.2%；總銷貨數量就升15%。

按零售商主要類別計，今年10月珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值上升27.4%；藥物及化妝品升23.5%。不過民生類別繼續錄得跌幅，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌12.5%。超級市場貨品亦下跌5.8%。

本地消費零售商料11月生意跌

香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，市場對十一黃金周有一定期望，但最終表現一般，只錄得單低位數增長。她續指由於上月「雙11」、「黑色星期五」等線上促銷活動，對實體店生意有一定影響，加上天氣較暖，電器及服裝銷情不太理想。11月本地消費相關的零售商預計，生意將錄得單位至低雙位數的跌幅，旅遊相關的零售類別就預期升幅為低至中雙位數，相信主要是基數較低所致。

聖誕節方面，謝邱安儀稱，本地消費相關的零售商較為擔心，因為將迎來真正長假期，料有較多人外出旅遊或北上消費，亦要觀察疫後旅客會否來港感受聖誕氣氛，對生意看法較審慎。她表示，超過四成會員預期只錄得溫和增長；七成會員料港人將會出遊或北上消費。由於本土消費疲弱，不少零售商已提前推出優惠及促銷，希望吸引客人以及帶動港人留港消費。

零售協會看淡明年上半年表現

她又指出，現時對明年上半年的預估偏向悲觀，如果零售行業沒有明顯反彈，本地消費保持疲弱，加上今年上半年是未通關和通關初期，大部分港人仍留港消費，尚未出現北上消費熱潮，令基數不算低，整體將錄得單位數跌幅，更有可能出現低雙位數跌幅。

政府發言人表示，隨着訪港旅遊業繼續復蘇，10月零售進一步上升，未來訪港旅客人數進一步恢復應會惠及零售業。此外，住戶收入持續改善，「香港夜繽紛」等多項推動經濟的活動亦會提供支持，惟金融狀况偏緊和經濟不明朗等因素將令消費氣氛受壓。