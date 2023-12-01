moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

下周一遊泰可轉數快 日限1萬 納9支付商

標籤：經濟

【明報專訊】金管局早前公布，自下周一起（12月4日）轉數快將接通泰國支付系統PromptPay，港人可在泰國當地掃描二維碼進行即時支付，當局昨日正式公布，將有9間銀行和電子錢包用戶，可在當日使用服務，每日限額為1萬元。金管局副總裁李達志表示，上限金額已平衡安全考慮，相信足夠應付大部分支付需要，惟及後若有需要提升，當局亦會樂意考慮。

現時支持用戶在泰國支付有7間銀行，中銀（2388）、交銀、東亞（0023）、花旗、富邦、恒生（0011）、匯豐，以及兩間支付機構八達通和Tap & Go。在泰國則有5間銀行支持商戶收款，涵蓋了PromtPay九成商戶。需注意是次連接，並不支援泰國的個人戶口，因此當地小商戶若以個人銀行帳戶，或非參與銀行的帳戶收款，將不能使用轉數快交易。

匯率即時計算 交易風險可控

港人可經參與銀行或電子錢包的手機應用程式，在當地掃描商戶二維碼支付，匯率會即時計算，系統將顯示泰銖、港元金額和匯率，客戶確認後才會在戶口扣數支付，李達志指在測試時所見，匯率水平對比其他支付方法是「相當不錯」。對於會否增加被詐騙風險，他指出詐騙重點並非在於所使用的支付工具，相信面對面的交易風險可控，他亦提醒掃描二維碼支付時，留意款額是否與應付金額相同。

有主要銀行和電子錢包，例如渣打、 AlipayHK和微信支付，現時不在支援客戶在泰付款的名單，金管局主管（金融基建發展）黎巧兒表示，是否參與由銀行或支付公司按其業務模式自行決定。渣打回覆查詢時表示，正提升相關系統，讓港人於下一階段可在泰國商戶掃描二維碼付款。AlipayHK則指出，今年5月公布透過螞蟻集團的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案進軍泰國，用戶在泰國可使用AlipayHK付款，目前包括兩大泰國購物中心運營商，已覆蓋泰國大部分商場。