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中國服務業商務今年首萎縮 11月製造業PMI跌至49.4遜預期

標籤：經濟

【明報專訊】國統局公布11月製造業採購經理指數（PMI），由49.5跌至49.4，連續兩個月處於收縮區，亦低過預期49.8。另服務業商務活動指數走勢繼續疲弱，跌至49.3，為今年以來首次跌穿50盛衰分界線。統計局統計師稱，服務業市場活躍度有所回落，主要受10月假期帶動形成的高基數影響。有學者認為，服務業商務活動指數下跌，或因內地居民消費繼續保持審慎態度，且轉向網上購物為主，減少實體消費的需求。

明報記者 黃志偉

製造業PMI方面，按分類指數劃分，當中生產指數跌0.2點至50.7；而新訂單指數略跌0.1點至49.4，據當局調查指，製造業企業中反映市場需求不足的企業佔比超過六成，顯示市場需求不足仍是當前製造業恢復發展面臨的首要困難。

非製造業PMI跌至50.2

今年最低

另一方面，非製造業PMI按月跌0.4點至50.2，稍高於盛衰分界線，惟已是今年以來最低，反映非製造業擴張步伐放緩。其中，服務業商務活動指數今年首次跌穿盛衰分界線至49.3，按月下降0.8點；建築業商務活動指數升1.5點至55，繼續處於擴張區域。

由於製造業及非製造業PMI指數同告下跌，亦拖累綜合PMI按月跌0.3點至50.4，為今年最低。

國統局服務業調查中心高級統計家趙慶河指出，11月份部分製造業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響，製造業PMI有所下跌。至於服務業景氣水平回落，從業界來看，與居民出遊和消費密切相關的服務業，上月受國慶假期帶動形成較高基數，故11月指數高位回調。

學者：內房不景令消費者審慎

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，服務業指數下跌或因整體經濟環境仍未穩定，尤其內地房地產行業，以致消費者維持審慎態度，同時消費模式逐漸轉向網上購物，降低實體服務的需求。

不過，他表示在零售餐飲行業不景氣的時候，部分行業商務活動或有所增加，例如電動汽車及相關零部件的商貿。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，非製造業PMI不及預期主要是由房地產、租務及商業服務行業的PMI所致，並相信房地產行業或將於一段時期內保持低迷，政府近期宣布的房地產刺激措施，或於未來一至兩個季度才開始發揮作用。