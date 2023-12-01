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內地客新做壽險保費 按季跌33%至150億

標籤：經濟

【明報專訊】本港與內地疫後通關進入第3季，內地訪客來港投保在第2季急增後放緩，保監局公布第3季內地訪客新做壽險業務保費，按季下跌32.87%至149.57億元，不過仍為2017年第1季以來次高，相對去年同期仍在封關時增31.37倍，總結今年首3季按年增幅有45.75倍至468億元，佔個人業務總額的32%。

除退休計劃業務外，本地客戶新做壽險業務保費，第3季按年下跌5%，連續第6季下跌，按季則跌16.1%，整體的新做壽險保單保費第3季為433.81億元，按年上升42.78%，按季則跌22.75%，其中非投連個人人壽及年金按年上升52.36%至409.16億元，投連險則按年下跌29%至23.75億元。

總結今年首3季，本港壽險保費收入總額為3748.02億元，按年下跌1.7%，非投連個人人壽及年金保費收入為3292.38億元，按年上升2.8%；投連險保費收入為181.76億元，按年下跌17%，退休計劃業務供款為223.75億元，按年下跌35%，主要受到去年同期有關退休計劃業務的個別交易影響。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2397億元，按年上升7.4%。

財產保險方面，今年首3季，毛保費及淨保費分別為538億元和347億元，分別按年上升4.7%和上升3%，已償付申索毛額為228億元，按年上升5.6%，整體承保利潤由34億元，顯著下降至15億元。