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OPEC+傳每日再減產百萬桶 俄羅斯佔半 紐約期油曾升破79美元

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）昨晚就明年產量配額舉行網上會議。彭博社午夜前的消息稱，OPEC+同意在明年初將每日產量額外減少100萬桶，而油組領袖沙特阿拉伯另將延長自7月以來的每日自願額外減產100萬桶的措施。根據路透社消息，OPEC+新增的100萬桶減幅，其中50萬桶來自俄羅斯。擴大減產的預期，推動布蘭特期油價格昨晚曾高見每桶84.75美元，是11月初以來最高，其後升幅收窄。紐約期油昨晚曾升穿每桶79美元，午夜前跌穿每桶78美元。

《金融時報》引述消息人士稱，為促成協議，沙特曾警告其他成員國，若不同意共同減產，沙特將取消其現行自願額外減產措施，勢必導致油價崩跌。路透社指出，OPEC+目前每天減產約500萬桶，各成員國每日產量合共約4300萬桶，佔全球四成以上。

美核心PCE通脹3.5% 兩年半低

市場憂慮原油潛在供應過剩，國際油價已較9月高位跌逾一成。OPEC+爭取穩定油價之際，美國通脹持續降溫，鞏固市場對美聯儲明年上半年減息的預期。美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在10月的按年升幅回落至3.5%，是2021年4月以來最低。美國10月整體PCE物價指數則按年升3%，為2021年3月以來新低。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注明年5月開始減息的概率維持在七成以上。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）預期，通脹將持續回落，並在2025年降至美聯儲的2%目標，重申利率應已見頂。道指早段升逾300點創52周高位，但納指下滑。受月底的美元需求支持，美匯指數昨晚升至103.3。

道指早段升逾300點 52周高

諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）形容，「完美的通脹放緩」成為現實，指美國通脹迅速下降而沒有引發衰退，反映美國經濟比預期強。不過昨公布的美國10月消費者支出按月僅增0.2%，升幅是5月以來最低。市場人士認為，收入增長放慢等因素，令消費增長放慢。

除美國以外，歐元區通脹也顯著放緩。歐元區11月消費者物價指數（CPI）初值按年升幅回落至2.4%，是2021年7月以來最低。歐元區11月CPI更按月跌0.5%，是2020年1月以來最大跌幅。通脹跌幅較預期大，交易員押注歐洲央行提早減息。市場定價已完全反映歐洲央行明年4月減息0.25厘的預期，最早3月開始減息的概率則接近50%，明年全年可能減息1.25厘。

（綜合報道）

[國際金融]