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微軟將入局OpenAI做觀察員

【明報專訊】ChatGPT母企OpenAI周三宣布，聯合創辦人Sam Altman正式重掌CEO職位及新董事會正式上任，而最大股東微軟（美：MSFT）將在董事會享有一個觀察員席位，為該公司的戲劇性權鬥畫上句號。由Altman撰寫的通告，同時宣布手下重臣重新歸位，在權鬥期間曾任臨時行政總裁，並一直爭取Altman復職的Mira Murati會重新擔任技術總監，而因抗議Altman被解僱憤而辭職的OpenAI聯合創辦人Greg Brockman將重新擔任公司總裁。至於曾參與解僱Altman的前董事會成員兼聯合創辦人Ilya Sutskever，OpenAI正討論「如何讓他在OpenAI繼續工作」。

Stability AI面臨股東施壓

OpenAI權鬥風波平息後，另一AI獨角獸、AI繪圖工具「Stable Diffusion」母企Stability AI亦因財務問題而面臨投資者施壓。彭博引述知情人士稱，由於主要投資者憂慮到該公司的財務狀况，正要求行政總裁Emad Mostaque下台。面對股東施壓，該公司正考慮賣盤，近期已跟多個潛在買家磋商，包括正進行逼宮的主要股東Coatue Management。Stability AI在去年10月的一輪融資獲得10億美元的估值。

（綜合報道）

[國際金融]