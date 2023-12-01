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英樓價結束跌勢 恐續受高息困擾

【明報專訊】英國樓價10月回穩，惟英國兩大按揭機構全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）及Halifax均看淡樓市中期表現，認為10月份樓價升幅主要由供應減少推動，買家入市意欲未見回升，預期未來數季當地樓價將續受高利率影響，更有機會進一步調整，要待至2025年方有望再展升勢。

Nationwide及Halifax最近公布的10月英國樓價按月計均錄升幅，反映樓價回穩。Nationwide數據顯示，英國平均樓價繼9月份按月微升0.1%後，10月份按月升幅稍擴大至0.9%，未經季節性調整的英國平均樓價約25.94萬英鎊（折合約257.32萬港元）。至於Halifax的數據，英國平均樓價連跌6個月後回升，10月份按月錄1.1%升幅，經季節性調整的英國平均樓價約28.2萬英鎊（折合約279.74萬港元）。Halifax按揭總監Kim Kinnaird指出，儘管10月樓價打破下跌局面，經季節性調整的平均樓價更較9月份升近3000英鎊，但此升幅並非由買家需求驅動，而是基於潛在賣家取態更為審慎，導致整體住宅市場供應減少，這或可於短期內推高樓價。

租金續升 推動首置客入市

Nationwide首席經濟師Robert Gardner表示，由於就業市場穩定，同時按揭拖欠還款個案數目處於歷史偏低水平，大部分業主均沒有出售物業套現的壓力，二手市場新供應不多，再加上季節性因素的影響，令10月樓價相對向好，中期前景則不太樂觀，雖然現時英國通脹增幅已低於平均收入升幅，有迹象顯示居民的生活成本壓力正在緩解，惟預期未來數年按揭利率不太可能回到疫後初期的歷史低位，料相對較高的按揭利率將繼續影響潛在買家的入市意欲，估計未來數季樓價將繼續受壓。Kinnaird亦認為，英國樓價中期有可能繼續向下調整，基於預期英國央行不會太快減息，令買家需求持續疲弱。

事實上，英國樓價按年計仍錄跌幅，Nationwide公布的10月份英國平均樓價按年跌3.3%，Halifax發表的10月份經季節性調整英國平均樓價按年亦跌3.2%。Kinnaird表示，儘管樓市中期仍有下行壓力，長線而言，樓市走勢不算太差，因目前英國平均樓價仍較疫前水平高出約4萬英鎊，且租金持續上升，使現時首置買家市場相對仍活躍，預期英國樓市有望於2025年回升。

倫敦均價520萬 核心地段表現較佳

至於地區方面，再參考Halifax的數據，倫敦依然是英國平均樓價最高的城市，10月份經季節性調整的倫敦平均樓價約為52.41萬英鎊（折合約519.91萬港元），按年跌4.6%。Berkeley Group香港董事Anthony Jurenko表示，倫敦一直為較受本港買家歡迎的英國城市之一，雖然近月倫敦整體樓價出現跌幅，但也不乏樓價持續靠穩，甚至錄得升幅的項目，如位於核心地段、毗鄰地鐵站及樓盤設施較完善的住宅項目樓價表現相對較佳。

Berkeley Group旗下St George近月在港銷售倫敦住宅項目Camden Goods Yard的第1期Primrose House，該項目位處倫敦第二區，坐落於Chalk Farm Road，鄰近Chalk Farm及Camden Town鐵路站。St George北倫敦及西倫敦區域銷售及市場營銷總監Tim Gawthorn表示，Camden Goods Yard項目計劃分3期發展，合共提供逾640個住宅單位，項目內具備商店、餐廳及大型超市，更為住戶提供泳池、健身室、私人影院及共享工作空間等設施。是次推售的Primrose House提供110伙，可選房型為開放式、1房至3房，售價由72.5萬英鎊起（折合約719.2萬港元）。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]