金管局貼現窗向銀行放貸30億 3個月高

1個月拆息升 隔夜息四連跌

金管局數字顯示，從貼現窗借取的30億元退還後，昨日反映流動性的銀行體系總結餘亦相應回落至449億元。該局曾於11月22日透過貼現窗向銀行提供9.04億元短期流動資金。貼現窗是金管局為銀行提供短期流動資金的窗口。銀行將所持外匯基金票據或債券做抵押，向金管局借取隔夜港元流動資金，以進行銀行同業結算。解決流動資金不足夠問題。

另外，銀行公會顯示，1周拆息連跌4日，且跌穿5厘水平，報4.60512厘，與按揭利率相關的1個月拆息自逾16年高位回落兼結束9連升後，昨日反升0.01577厘，報5.5325厘，反映銀行資金成本的3個月拆息報5.55357厘，比周四降0.05697厘。至於港元匯價自11月28日起開始轉弱，港元兌美元更一度跌至7.8143，見3周低位，之後曾報7.8133。