中國財新PMI重返擴張

11月升至50.7 與官方萎縮有別

按分項指數看，11月製造業生產由跌轉升，新訂單指數連續4個月位於擴張區間，並錄得7月以來新高，惟外需持續疲軟，新出口訂單指數連續第5個月低於盛衰分界線。財新報告指出，製造商採購活動恢復擴張，消費品及中間品生產企業採購量較投資品多。原料庫存則有所減少，反映部分企業庫存管理態度較為謹慎。該報告指製造業企業在員工使用上仍較謹慎，就業指數過去9個月內第8次處於收縮區間，但消費品企業用工增加。另生產經營預期指數錄得近4個月新高，但受訪者對未來一年全球經濟前景仍有擔心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產紮實推進，市場預期亦有所改善。不過，受各種不利因素影響，內部和外部需求仍有不足，就業壓力偏大，經濟回升基礎需進一步鞏固。 他續稱，未來政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期等方向，考慮到第3季經濟增長略超預期，以及第4季低基數效應，全年經濟增長目標完成在望。

11月財新及官方製造業PMI走勢出現背馳，一般相信是兩者調查樣本及數目並不一致，如官方調查全國3000企業、財新則調查約500家企業等。