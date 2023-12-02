恒大債主傳要求擁控權 涉集團及兩子企 下周一清盤聆訊

明報記者 方楚茵

高院將於下周一（12月4日）就中國恒大舉行清盤呈請聆訊，高院法官陳靜芬已在10月底的聆訊表明，若恒大未能在12月4日交出實質（concrete）重組方案，將在下次聆訊向中國恒大頒令清盤。

法官曾稱須交實質重組方案

彭博指出，今次境外債權人提出的這一要求，讓局勢更加微妙。知情人士又指出，債權人要求將其債務置換成中國恒大、恒大物業和恒大汽車的控股權。

此前報道稱，在修改後的債務重組計劃中，中國恒大除向債權人分別拿出恒大物業和恒大汽車兩家香港子公司30%股份的提議外，又新提出為債權人拿出中國恒大17.8%的股份。

同時，報道指出，目前尚不清楚中國恒大是否會對這一提議作出回應，或為達成協議是否將向前邁出一步，其財務顧問華利安亦暫未回應置評請求。

根據年報，截至2022年底，董事局主席許家印持有中國恒大60%的股權。中國恒大及其他附屬公司合計持有恒大物業約51.71%及恒大汽車約59%的股權。

據報債權人亦在考慮若最後中國恒大被頒布清盤令，應向哪家專業團體尋求協助。知情人士指出，特設債權人小組推薦法院委任諮詢公司Alvarez & Marsal擔任這一工作，另有建議由安永擔當此任。

作為中國恒大重組的核心要素的恒大物業，近日於內地入稟起訴中國恒大，就一筆涉及約20億元（人民幣，下同）存單質押擔保被銀行強制執行的事宜，追討合計近21.5億元。此前，公司爆出遭中國恒大挪用134億元的存款。