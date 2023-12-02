moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒大債主傳要求擁控權 涉集團及兩子企 下周一清盤聆訊

【明報專訊】中國恒大（3333）清盤聆訊迫在眉睫，據彭博引述知情人士指出，中國恒大的境外債權人小組在對修改後的債務重組方案討論時，要求獲得中國恒大本身，以及其香港兩家上市子公司恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）的控股權。

明報記者 方楚茵

高院將於下周一（12月4日）就中國恒大舉行清盤呈請聆訊，高院法官陳靜芬已在10月底的聆訊表明，若恒大未能在12月4日交出實質（concrete）重組方案，將在下次聆訊向中國恒大頒令清盤。

法官曾稱須交實質重組方案

彭博指出，今次境外債權人提出的這一要求，讓局勢更加微妙。知情人士又指出，債權人要求將其債務置換成中國恒大、恒大物業和恒大汽車的控股權。

此前報道稱，在修改後的債務重組計劃中，中國恒大除向債權人分別拿出恒大物業和恒大汽車兩家香港子公司30%股份的提議外，又新提出為債權人拿出中國恒大17.8%的股份。

同時，報道指出，目前尚不清楚中國恒大是否會對這一提議作出回應，或為達成協議是否將向前邁出一步，其財務顧問華利安亦暫未回應置評請求。

根據年報，截至2022年底，董事局主席許家印持有中國恒大60%的股權。中國恒大及其他附屬公司合計持有恒大物業約51.71%及恒大汽車約59%的股權。

據報債權人亦在考慮若最後中國恒大被頒布清盤令，應向哪家專業團體尋求協助。知情人士指出，特設債權人小組推薦法院委任諮詢公司Alvarez & Marsal擔任這一工作，另有建議由安永擔當此任。

作為中國恒大重組的核心要素的恒大物業，近日於內地入稟起訴中國恒大，就一筆涉及約20億元（人民幣，下同）存單質押擔保被銀行強制執行的事宜，追討合計近21.5億元。此前，公司爆出遭中國恒大挪用134億元的存款。