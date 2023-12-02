沽空機構再狙擊恒大 斥誇大收入盈利

稱新入帳方式較以往激進

GMT指恒大多年來虛增收入和利潤，2021年恒大對其物業銷售收入的確認方式進行了重大調整，此前恒大指客戶在「獲得專案竣工證書或業主佔用權」時確認收入。但在新核數師下，恒大將此描述改成「客戶接受物業或根據銷售合同被視為物業已經獲得客戶接受（以較早者為準）時確認收入」，做法明顯較以往激進。

值得注意的是，這條款中並無提及物業是「已交付」或「已完工」，被視為接受即可。在此基礎上，恒大又額外增加一個收入確認條件，以「獲得專案竣工備案證或交付業主使用作為收入確認的額外條件」，而竣工證是向購房者交付房產之前的必要條件。

在2021年之前，恒大似乎在物業交付前或物業完工前，已將全部收入全額入帳。對於此額外要求，恒大方面以其「逐漸陷入流動資金困難」為由提出，但此表明恒大可能沒有資金來完成其已計入收入和利潤的房地產項目。

GMT指，此收入確認變化導致之前入帳的6640億元（人民幣，下同）收入和1020億元利潤被轉回，相當於恒大自2004年以來全部收入的27%，以及累計淨利潤的38%。上述變化亦令恒大的銷售在滿足新的確認條件時，可以再度入帳。恒大目前的大部分收入可能是已重新確認的銷售收入。