科技探索擬再回購 股價曾升21%

涉最多4000萬 收市升7%

科技探索指出，由7月6日至11月30日期間已回購3083.4萬股，涉資約9896.2萬元，由內部資源撥資，已回購股份中的2679萬股已註銷。考慮到今年6月提出的1000萬元股份回購計劃中已近悉數使用，最新宣布實施一項新股份回購計劃，動用最高4000萬元，將由12月1日起直至暫訂明年6月股東周年大會止進行回購，以11月30日收市價2.47元計，如悉數使用4000萬元，將有約1.8%股份可被回購。

公司續稱，擬透過其現有的內部資源，為購回股份提供資金，同時亦會維持充足的財務資源，支持其營運持續增長。

科技探索旗下HKTVmall在疫情期間深受消費者歡迎，不過疫後表現回軟，10月訂單總商品交易額（GMV）為7.11億元，按月及按年分別升3%及2.3%；惟每日訂單量為50,200張，按月及按年均下跌2%及2.3%。HKTVmall近月聚焦糧油雜貨，包括在11月2日至12月31日舉行超大型市場營銷推廣活動，斥資逾6500萬元進行廣告投資，是繼2015年後首次進行大型線下宣傳。