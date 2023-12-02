moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

科技探索擬再回購 股價曾升21%

【明報專訊】HKTVmall母企香港科技探索（1137）於本周四（11月30日）收市後公布，擬再實施不超過4000萬元股份回購計劃，昨日開市股價即水漲船高，最高升21.46%至3元，收市報2.64元，升6.9%，成交1.35億元。

涉最多4000萬 收市升7%

科技探索指出，由7月6日至11月30日期間已回購3083.4萬股，涉資約9896.2萬元，由內部資源撥資，已回購股份中的2679萬股已註銷。考慮到今年6月提出的1000萬元股份回購計劃中已近悉數使用，最新宣布實施一項新股份回購計劃，動用最高4000萬元，將由12月1日起直至暫訂明年6月股東周年大會止進行回購，以11月30日收市價2.47元計，如悉數使用4000萬元，將有約1.8%股份可被回購。

公司續稱，擬透過其現有的內部資源，為購回股份提供資金，同時亦會維持充足的財務資源，支持其營運持續增長。

科技探索旗下HKTVmall在疫情期間深受消費者歡迎，不過疫後表現回軟，10月訂單總商品交易額（GMV）為7.11億元，按月及按年分別升3%及2.3%；惟每日訂單量為50,200張，按月及按年均下跌2%及2.3%。HKTVmall近月聚焦糧油雜貨，包括在11月2日至12月31日舉行超大型市場營銷推廣活動，斥資逾6500萬元進行廣告投資，是繼2015年後首次進行大型線下宣傳。