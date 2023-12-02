OPEC+減產遜預期 成效存疑 鮑威爾：市場對減息預期過分樂觀

另外，聯儲局主席鮑威爾今早凌晨在演講中表示，市場對減息的預期過於樂觀，並認為現在宣布通脹問題已經解決還為時過早。他指公開市場委員會在確信通脹穩步回落至2%之前仍保持政策的限制性。他說：「現在確定已經採取了足夠限制性的立場，或者推測政策何時可能放寬，都是言之過早的。」他還表示：「如果情况需要，我們準備進一步收緊政策。」

市場對油組會議感到失望，憂慮額外減產措施只屬短期，且僅屬自願而非強制性質，相關承諾並沒任何約束力，質疑減產的實際成效。石油行業顧問Energy Aspects研究總監Amrita Sen指出，OPEC+約100萬桶的新增減幅，最終可能僅實現五成，因為此前部分成員國的產量已低於配額。紐約期油周四跌逾2%，跌穿每桶76美元，布蘭特期油則微跌至82.83美元。午夜前國際油價輕微反彈，不過仍較9月高位累計跌逾一成。美聯儲主席鮑威爾凌晨發表講話前，債息下滑，美國10年期國債孳息率在4.3厘以下徘徊，美股三大指數午夜前個別發展。

大摩：未達正式協議 承諾有限

除沙特延長每日自願額外減產100萬桶的措施，俄羅斯也會將每日產量減少50萬桶。考慮到俄羅斯目前已將每日出口量減少30萬桶，意味俄羅斯的新增減幅為20萬桶。沙特通訊社指出，伊拉克同意將每日產量減少22.3萬桶，阿聯酋同意減產16.3萬桶，科威特減產13.5萬桶，哈薩克減產8.2萬桶，阿爾及利亞減產5.1萬桶，而阿曼減產4.2萬桶。全部新增減幅接近90萬桶。不過非洲安哥拉表明，將拒絕減少產量配額。

摩根士丹利稱，今次談判花了很長時間卻沒達成正式協議，反映減產的承諾有限。按照最新的減產措施，預計明年首季的每日原油供應量，將較需求少30萬桶，而此前預測為每日供應量較需求高出30萬桶。不過目前預期，明年第二、三季的原油供應，仍將輕微高於需求。

Rystad Energy形容，對沙特來說，今次是「苦樂參半的勝利」（bittersweet victory），因為無法達成全體同意的協議，這對OPEC+的團結及其平衡市場的能力來說並非好兆頭。本周公布的數據顯示，全球最大產油國美國，9月每日原油產量創下1320萬桶的歷史新高，反映OPEC+控制市場供應的難度。國際能源總署（IEA）早前預計，受美國等增產影響，油市將再次供過於求。

沙特被形容苦樂參半勝利

高盛指出，OPEC+的閒置產能已進一步增加，加上減產僅屬自願性質，意味任何進一步減產都將難以實施，維持明年底布油價格為每桶93美元的預測。瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示，市場憂慮減產很大程度是「紙上承諾」，實際減幅不大。

（綜合報道）

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