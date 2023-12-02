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特斯拉交付首批Cybertruck 售47.6萬起

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）首批Cybertruck周四在美國得州超級工廠交付，入門級的後輪驅動車型售價由約6.1萬美元（約47.6萬港元）起，較Tesla最初預期的3.99萬美元高出逾五成，但要至2025年才上市。TechCrunch指出，計入聯邦稅務抵免，入門車型售價由53,490美元起。市場人士認為定價較預期高，恐短期內難以透過量產降低成本從而顯著下調售價，Tesla股價周四跌1.8%，昨早段再跌1%。

定價較預期高 短期難顯著下調

Tesla正接受入門車型、明年交付的全輪驅動車型，以及最貴的Cyberbeast預訂，後兩種車型的售價分別為79,990美元及99,990美元。不過電池續航里程最長的版本，每次充電僅可行駛約340英里（約547公里），遠低Tesla最初預計的500英里（約805公里）以上。

不過今次交付儀式仍有很多亮點，例如Tesla特別安排在4年前的發布會，用金屬球把Cybertruck車窗砸碎的首席設計師Franz von Holzhausen，再次表演砸車的著名場面。不過他今次改用棒球擲向車窗，窗子最終完好無缺。

交付儀式又播放了Cybertruck與保時捷911進行四分一英里（約400米）賽車的短片，以展示Cybertruck由靜止加速至時速60英里（約96.56公里）只需2.6秒的性能。測試時，Cybertruck還要拖着一輛保時捷911，與一輛沒有拖任何物件的911比試，結果Cybertruck率先衝線。Tesla表示，Cybertruck的牽引力可達11,000磅，勝過電池驅動的福特F-150 Lightning。

（綜合報道）

[國際金融]