麥當勞改漢堡製作流程 保留更多肉汁 免太乾

明年初全美門店供應

麥當勞在澳洲測試新的漢堡製作流程後，已在美國西岸及中西部引入，準備明年初起在全美超過1.3萬家門店提供新版漢堡。美國麥當勞核心菜單上的大部分漢堡，都將採用新的製作流程，而管理層對今次改革寄予厚望。麥當勞行政總裁Chris Kempczinski曾在10月的投資者電話會議表示，在實施「最佳漢堡」（Best Burger）策略後，麥當勞在澳洲漢堡市場的佔比創新高。

今年早前市場研究機構Technomic對美國4.9萬名消費者進行的調查顯示，麥當勞在「令人嚮往的漢堡」調查中僅排13，只有28%受訪者嚮往麥當勞漢堡。White Castle以72%支持率稱冠，漢堡王（Burger King）則以52%排第二。

（綜合報道）

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