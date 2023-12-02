麥當勞改漢堡製作流程 保留更多肉汁 免太乾

【明報專訊】《華爾街日報》報道，面對快餐市場的激烈競爭，麥當勞（美：MCD）花7年時間研究，對其招牌漢堡的製作流程進行超過50項調整，務求改變顧客對麥當勞漢堡乾柴柴的印象。麥當勞引入的調整措施包括：煎漢堡肉餅時，每次煎6塊而非8塊，且避免壓得太實，以保留更多肉汁；麵包改用牛油麵包（Brioche），而麵包上的芝麻將更隨意撒放，使看來像自家製麵包；漢堡底層的麵包切得較厚，以保存熱度；特製醬汁的分量，由三分之一盎司增至半盎司；芝士提早取出解凍，使其更易融化；生菜和酸瓜存放於較小的容器，讓員工更頻密地添補新鮮食材。
麥當勞在澳洲測試新的漢堡製作流程後，已在美國西岸及中西部引入，準備明年初起在全美超過1.3萬家門店提供新版漢堡。美國麥當勞核心菜單上的大部分漢堡，都將採用新的製作流程，而管理層對今次改革寄予厚望。麥當勞行政總裁Chris Kempczinski曾在10月的投資者電話會議表示，在實施「最佳漢堡」（Best Burger）策略後，麥當勞在澳洲漢堡市場的佔比創新高。
今年早前市場研究機構Technomic對美國4.9萬名消費者進行的調查顯示，麥當勞在「令人嚮往的漢堡」調查中僅排13，只有28%受訪者嚮往麥當勞漢堡。White Castle以72%支持率稱冠，漢堡王（Burger King）則以52%排第二。