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鮑威爾「放鴿」 美股三大指數齊升

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾發表「鴿派」言論，市場對明年減息預期升溫，三大指數均先跌後回升，道指盤中更見今年高位。恒指夜期及ADR指數亦同樣向上，收市較恒指高水逾百點，分析預期，港股基本面有所改善，恒指本周有望重上17,000點。

道指盤中漲313點 見今年新高

道指低開36點後，反覆升最多313點，高見36,264點，再創今年新高，收市升294點或0.82%，報36,245點。標指先跌後回升，收市升0.59%，報4594點；納指亦升0.55%，報14,305點。三大指數累計已連升5周，以道指升2.42%表現最強；標指及納指亦分別升0.77%及0.38%。

重磅股中，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）最多曾跌3.4%，收市跌幅收窄至0.5%，報238.83美元；微軟（美：MSFT）及Meta（美：META）分別跌1.2%和0.7%，英特爾（美：INTC）亦跌2.2%至43.74美元，為跌幅最大道指成分股。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收市跌1%至6398點，科網股普遍受壓（見表）。

歐洲股市表現強勁，英國股市收市升1.01%；法股及德股分別升0.48%及1.12%。此外，紐約現貨金價曾升1.98%，每盎斯高見2076.1美元；比特幣最多升3.3%至38,992美元，創18個月新高。

恒指夜期ADR指數向上

港股方面，恒指夜期周五收報16,942點，升47點，較恒指收市高水112點。港股ADR比例指數收市報16,939點，升108點，美團（3690）ADR折合港元報88.51元，較港收市升0.7%；騰訊（0700）ADR亦較港收市升0.5%。第一上海首席策略師葉尚志表示，上周港股表現疲弱主要受美團等科網股所拖累，不過相信跌幅已反映負面因素，雖然現時氣氛較差，累計已連跌4個月，但11月基本面有所改善，包括美債息回落、人民幣匯價穩定等，有信心本周可重上17,000點。

分析：恒指本周有望重上17000點

他續稱，現時港股成交亦有所改善，上周連續3天成交超過1000億元，相信亦有投資者撈底，開始進入尋底格局尾聲，年底更有機會上試18,000點水平。至於金價上漲，葉指出主要受地緣政治影響，資金尋求避險資產，但不代表其他大宗商品做好。